Palestinos están preparados para "asumir la responsabilidad" de su futuro, según embajador

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Madrid, 24 sep (EFE).- El embajador de Palestina en España, Fadi Elhusseini, defendió que los palestinos están "preparados" para "asumir la responsabilidad" de su futuro, y aseveró que "la vida en Palestina se niega a rendirse": "Estamos resueltos no solamente a sobrevivir, estamos resueltos a vivir, a vivir en libertad, a construir nuestra economía, nuestro país, nuestra cultura".

"Tenemos la capacidad de reconstruir nuestro país. No buscamos ser dependientes de otros. Solo buscamos la oportunidad de construir nuestro estado con libertad, controlando nuestro propio territorio, nuestros recursos y también nuestro futuro", dijo este jueves Elhusseini en un desayuno informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum.

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En su primer acto público como embajador de Palestina en España (entregó sus credenciales al rey Felipe VI el pasado día 14), Elhusseini destacó que los palestinos no aceptan "la ocupación (de Israel) como algo permanente", ni los "asentamientos como algo inevitable".

"No aceptamos el desplazamiento del pueblo palestino simplemente como otra estadística humanitaria. La cuestión de Palestina no es solamente humanitaria", agregó.

Sostuvo, en este sentido, que los alimentos "pueden alimentar a una familia" y los fármacos "pueden salvar una vida", pero "ninguna de las dos cosas pueden sustituir la dignidad, la soberanía y la libertad".

"Seguimos estando aquí. Seguimos soñando. Y seguimos construyendo. Estamos decididos a enfrentarnos a cualquier desafío y a seguir caminando a lo largo de este sendero tan largo con determinación y con fe hasta alcanzar la libertad", aseguró.

Elhusseini fue presentado en el evento por la ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras cuyas palabras recordó su "bastante difícil" infancia durante la Primera Intifada (1987-1993) y que por aquel entonces imaginaba, pensando en el futuro, a su tierra libre del "terror".

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"Me imaginaba una vida sin ocupación", añadió el embajador antes de detallar que la sociedad palestina actual es "muy joven", y de denunciar que "atacar a nuestros colegios, nuestras escuelas, a nuestros niños, es un atentado contra el futuro".

"Millones de niños palestinos están creciendo en un contexto en el que ningún niño debería crecer", lamentó sobre un "genocidio" que se ha "cobrado 75.000 vidas palestinas".

Fue al ensalzar el "talento" y la "resiliencia" de la juventud palestina cuando dijo que "estamos preparados para asumir la responsabilidad de nuestro futuro".

"Pero -continuó- un futuro prometedor requiere estabilidad, y la estabilidad requiere paz, y la paz requiere justicia", y para que haya justicia es necesario poner fin "a la ocupación" de Israel, zanjó.

Elhusseini revindicó, asimismo, que "Palestina es una isla de oportunidades": "Y esa es la Palestina que queremos que conozca el mundo. Una Palestina de talentos, de innovación, de creatividad. Una Palestina llena de potencial, que está preparada para ser un socio comercial, un lugar donde se pueda invertir, construir". EFE

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