Santi Denia reemplaza a siete lesionados de la convocatoria checa para la Liga de Naciones

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Praga, 24 sep (EFE).- El técnico de la selección checa de fútbol, Santi Denia, ha convocado a siete nuevos jugadores para reemplazar a los lesionados de la lista oficial de la Liga de Naciones, que arranca este sábado para los centroeuropeos con un duelo frente a la Croacia de Luka Modric, informó este jueves el diario Sport.

El último de los lesionados ha sido el lateral izquierdo Matej Rynes, del Sparta Praga, en cuyo lugar fue convocado Ondrej Zmrzly, del Gornik Zabrze, que lidera la liga polaca.

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Al inicio de la concentración, este lunes en Praga, el técnico albacetense tuvo que rehacer los planes, ante la baja de otros seis jugadores, cinco de ellos del Slavia Praga -David Zima, David Jurasek, Tomas Vlcek, Lukas Provod y Tomas Chory-, además del medio ofensivo del Pilsen Denis Visinky.

Han sido sustituidos en la lista por los defensas Martin Vitik (Bolonia), Vaclav Sejka, Ondrej Kricfalusi (Union Saint-Gilloise) y Jiri Slama, así como el centrocampista Martin Subert, actual máximo goleador de la liga checa, y el delantero centro Daniel Vasulin.

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Krickfalusi, Subert, Slama y Vasulin debutan en la selección absoluta, una apuesta por nuevos talentos en un colectivo del que Denia asumió las riendas a finales de julio, en sustitución de Miroslav Koubek, que dirigió a los checos durante el Mundial, donde no lograron pasar de la fase de grupos.

Radek Bejbl, exjugador del Atlético de Madrid, acaba de asumir la posición de entrenador asistente de Denia.

"Es un gran desafío y, en esencia, una gran responsabilidad para mí, al menos así es como lo veo. Al mismo tiempo, es un gran honor que el nuevo cuerpo técnico se haya dirigido a mí", dijo Bejbl, que no entrenó a ningún equipo en estos tres últimos años.

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"Tenemos por delante partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones increíblemente difíciles. Intentaremos preparar al equipo para ofrecer el mejor rendimiento posible", añadió el exrojiblanco.

Además de Chequia y Croacia, este grupo de la Liga A del torneo continental esta integrado por Inglaterra y España.

Para Bejbl, sin embargo, es clave "llegar bien preparados al inicio de la fase de clasificación europea en primavera". EFE