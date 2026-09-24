FundéuRAE: “fondo buitre”, sin comillas ni cursiva

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Madrid, 24 sep (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que la expresión “fondo buitre” no requiere comillas ni cursiva.

Sin embargo, en los medios de comunicación aparecen frases como estas: “Los vecinos piden soluciones frente a las subidas de alquiler del ‘fondo buitre’”, “Se trata de viviendas que son propiedad del ‘fondo buitre’” o “¿Se puede prohibir que los ‘fondos buitre’ compren viviendas en las islas?”.

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Esta denominación está asentada y no necesita resalte, esto es, ni comillas ni cursiva. En cuanto al plural, es más habitual el uso de “fondos buitre”, con el segundo elemento en singular considerando que son sustantivos en aposición, pero también es posible “fondos buitres”, con el segundo elemento funcionando como un adjetivo, que concuerda en número con “fondos”.

Por tanto, en los ejemplos lo indicado habría sido escribir “Los vecinos piden soluciones frente a las subidas de alquiler del fondo buitre”, “Se trata de viviendas que son propiedad del fondo buitre” y “¿Se puede prohibir que los fondos buitre compren viviendas en las islas?”. En este último caso, además, también podría haberse dicho “fondos buitres”.

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La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE