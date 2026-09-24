Nueva polémica para Gabriela Guillén, denunciada por "contratación irregular" por la 'canguro' de su hijo

Guardar

Gabriela Guillén no gana para disgustos. Días después de acudir la Policía Nacional y el Samur a su casa y de ser trasladada en ambulancia a Urgencias del Hospital Gregorio Marañón a causa de un susto de salud que se especula que estaría provocado por una carta certificada con una preocupante noticia de carácter laboral -un asunto sobre el que la ex de Bertín Osborne no ha querido aclarar aunque sí ha asegurado que lo que se ha comentado es falso-, una mujer que trabajó en su domicilio cuidando a su hijo David (2) durante varios meses se ha sentado en el plató de 'Y ahora Sonsoles' para revelar su mala experiencia con la paraguaya.

Esta exempleada, que se llama Mónica, ha asegurado que trabajó durante 7 meses para Gabriela, y que ésta le engañó. "Yo alquilaba una habitación en casa de una amiga suya y me propuso cuidar a su hijo por 1000 euros" ha relatado, afirmando que su contratación no estaba regulada y le pagaba por horas sin estar dada de alta en la Seguridad Social porque le decía que tenía problemas económicos.

PUBLICIDAD

"Ella hacía el cálculo y me pagaba lo que quería" ha contado, revelando que además de hacer de canguro de su pequeño limpiaba la casa y, cuando veía que no estaba haciendo nada -ya que la controlaba por una cámara instalada en su vivienda- le encomendaba diferentes tareas como planchar sus vestidos.

Una situación que esta mujer ha decidido poner en manos de la justicia, revelando que ha denunciado a la esteticien a la Seguridad Social por contratación irregular y que el pasado 2 de septiembre hubo un acto de conciliación al que Gabriela no se presentó.

PUBLICIDAD

Un testimonio que no tiene nada que ver con la versión de la ex de Bertín, que indignada ha hablado con el programa para afirmar que esta señora solo trabajó tres semanas para ella de modo puntual como canguro que y tiene como demostrarlo, explicando que si no le hizo contrato fue porque ella misma se lo pidió porque estaba trabajando a la vez en otro sitio. Además, tachándola de oportunista, ha asegurado que ella no necesitaba niñera porque tiene a su madre y a su hermano, y que miente en todo lo que ha contado.

Gaby, además, ha anunciado en conversación con 'Informalia' que va a demandar a Mónica por las mentiras que ha dicho sobre ella en televisión. "Yo asumo mi error por confiar en una persona a la que creí le estaba haciendo un favor, pero estoy muy enfadada con lo que me está haciendo y, por supuesto, ya he grabado toda su declaración como me ha pedido mi abogado para presentar una demanda contra ella".

PUBLICIDAD

"He alucinado con esta mujer y he tenido hasta que tomarme un tranquilizante para que no me sintiera mal. Todo lo ha hecho premeditadamente y no sé si habrá alguien detrás, pero desde luego la voy a desmontar porque tengo pruebas. Empezó a escribirme a finales del pasado diciembre para que la contratara o ayudara. Era la inquilina de una amiga y siempre me ponía cosas bonitas en mi red social a mis fotos. Le dije que no necesitaba niñera porque mi familia siempre se ha alternado. El pasado julio siguió ofreciéndose y vino algunos días como canguro y me acompañó a un viaje a Huelva donde yo tenía que grabar una colaboración para una revista. Estuvo unos días y de repente no apareció más", ha añadido, dejando claro que va a contestar en los tribunales porque tiene las pruebas de que no cometió ninguna irregularidad con ella.