El Museo Thyssen acoge una exposición de obras reinterpretadas para concienciar sobre la salud cardiovascular

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La Fundación Cultura en Vena ha presentado este jueves en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza la quinta edición de 'Arte y Salud', que pone el foco en la salud cardiovascular con una exposición de réplicas de obras modificadas digitalmente para generar conciencia y transmitir la importancia de la prevención.

"Antes de que la medicina pudiera monitorizar, estudiar y conocer el corazón, la cultura ya lo había analizado y, cómo no, llenado de significados, de símbolos (...). Durante siglos hemos depositado en este músculo el amor, el deseo, la compasión, el valor, la tristeza, la fe, la generosidad, incluso nuestra identidad más íntima", ha señalado el presidente de Cultura en Vena, Juan Alberto García de Cubas, en un encuentro con medios.

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Así, ha destacado que esta edición de 'Arte y Salud' busca "confrontar ese corazón simbólico con ese músculo extraordinario, vulnerable", que hay que "saber cuidar". La exposición comienza con una pregunta: "¿Dónde empieza a cuidarse el corazón? ¿En una consulta, en una cocina, en una calle, en una decisión repetida cada día?".

La muestra cuenta con seis obras de la historia del arte intervenidas por Jorge Salgado, de Cultura en Vena, para plasmar la narrativa de la salud cardiovascular, recorriendo prevención, diagnóstico precoz, cirugía y hábitos cotidianos. Además, incorpora la salud cardiovascular de las mujeres, "invisibilizada" durante siglos y abordada desde "patrones masculinos", según ha apuntado García de Cubas.

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Así, Apolo intenta reanimar a Jacinto en 'La muerte de Jacinto', de Giambattista Tiepolo; Ticio, de la obra homónima de José de Ribera, aparece conectado a un desfibrilador; y 'La carta amorosa', de François Clouet, se convierte en un registro del ritmo cardíaco.

La mujer veneciana de 'Retrato de una joven de perfil con una máscara en la mano derecha', de Giambattista Piazzetta, muestra la cicatriz de una esternotomía; y 'Objetos para un rato de ocio', de William Michael Harnett, y 'Retrato de una joven', de Paris Bordone, incorporan alcohol, vapeo, medicación, pruebas clínicas o pantallas, con el objetivo de abrir el debate sobre qué sustancias y hábitos cotidianos pueden perjudicar la salud cardiovascular.

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UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN ESPAÑA

Esta edición cuenta con el aval científico de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC). Precisamente, el presidente de la SEC, Ignacio Fernández Lozano, ha aseverado la importancia de la prevención en salud cardiovascular, dado que las enfermedades relacionadas continúan siendo una de las principales causas de muerte en España, con más de 113.000 fallecimientos cada año.

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Por ello, ha instado a "invertir en salud", mantener una dieta sana, hacer ejercicio y controlar los factores de riesgo. Asimismo, ha puesto el foco en las mujeres, ya que tienden a priorizar el cuidado de los demás por encima del suyo, sin saber que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte para ellas.

"En este sentido, la cultura puede desempeñar un papel relevante: nos invita a detenernos, a conectar con nuestras emociones, a relacionarnos con los demás y a incorporar espacios de bienestar en nuestra vida cotidiana. Iniciativas como esta exposición nos recuerdan que cuidar el corazón también implica cuidar nuestra salud de una manera integral y que la cultura puede ser un aliado más en ese camino", ha destacado.

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EL "EFECTO SANADOR" DEL ARTE

El director gerente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Evelio Acevedo, ha puesto en valor esta nueva colaboración de la pinacoteca con la Fundación Cultura en Vena para destacar que "el arte tiene un efecto sanador, no curativo" y "contribuye al bienestar de las personas".

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En esta línea, Juan Alberto García de Cubas ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sentó las bases de la intersección entre arte y salud al destacar con estudios científicos que las artes son "un aliado para la salud y el bienestar", una conexión que la Comisión Europea y el Consejo Europeo han seguido promoviendo.

En España, ha resaltado que el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Cultura firmaron un acuerdo para introducir políticas públicas basadas en esta evidencia. Además, ha avanzado que Cultura ha encargado a la fundación el desarrollo de una guía para implementar programas culturales en ámbitos de salud.

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HASTA EL 18 DE OCTUBRE

La exposición se puede visitar hasta el próximo 18 de octubre en la sala 30 del museo. Precisamente, este periodo cubre el Día Mundial del Corazón, que se conmemora el 29 de septiembre, y el Día Mundial de la Parada Cardíaca, celebrado cada 16 de octubre.

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La muestra se complementa con la jornada 'Arte y Salud Cardiovascular', que tendrá lugar el 13 de octubre en el auditorio del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y reunirá a cardiólogos con expertos del mundo del arte y la cultura.

La jornada combinará mesas redondas e intervenciones artísticas para explorar la salud cardiovascular desde perspectivas complementarias y mostrar el potencial del arte como herramienta de conciencia, prevención y salud pública. Entre las personalidades del ámbito de la cultura, participarán el escritor David Uclés, el director de orquesta José Luis Temes y el artista visual Javier Pérez.

La iniciativa 'Arte y Salud' continuará el año que viene con su sexta edición, que arrancará en octubre para acercar a la población los cuidados paliativos a través de la cultura.