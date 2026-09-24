Agencias

Arabia Saudí dice haber interceptado y destruido 6 misiles balísticos lanzados por hutíes

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Manama, 24 sep (EFE).- La coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen desde 2015 afirmó este jueves haber interceptado y destruido seis misiles balísticos lanzados por los rebeldes hutíes yemeníes contra territorio de la monarquía árabe, que emitió alertas de emergencia en cinco zonas.

El portavoz de la llamada Coalición de Apoyo a la Legitimidad en el Yemen, Turki al Maliki, afirmó en su cuenta oficial de X que las defensas de la alianza interceptaron y destruyeron "seis misiles balísticos lanzados por la milicia hutí terrorista", sin aportar más detalles ni especificar si los derribos causaron daños o víctimas humanas.

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Poco antes, la Defensa Civil de Arabia Saudí emitió alertas de emergencia en las zonas de Yanbu, Yeda y Tabouk, todas ellas en la costa saudí del mar Rojo, así como en la ciudad sagrada de La Meca y la aledaña Taif, aunque levantó las advertencias minutos después de su publicación.

Hasta el momento, los rebeldes hutíes no han reivindicado estas acciones, si bien anuncian prácticamente a diario ataques contra instalaciones militares y energéticas de Arabia Saudí en el marco de su ofensiva contra la monarquía árabe, a la que acusan de imponer un bloqueo aéreo y marítimo en las zonas que controlan en el Yemen.

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Los insurgentes yemeníes, aliados de Irán, están desestabilizando a gran escala la economía de la monarquía árabe, que es el mayor productor de petróleo de la OPEP, con sus ataques contra infraestructura petrolera de la compañía estatal Aramco y oleoductos vitales para el transporte de crudo.

Asimismo, los hutíes mantienen desde finales de julio un bloqueo marítimo a los buques vinculados a Riad en el mar Rojo, que tras el estallido de la guerra de Irán y el subsiguiente cierre del estrecho de Ormuz se había convertido en la principal alternativa del reino árabe para exportar su petróleo.

Ante esta escalada, Arabia Saudí ha creado una alianza multinacional para proteger la navegación en el mar Rojo, mientras que en agosto firmó un acuerdo de defensa conjunta con Turquía y Pakistán que establece que cualquier ataque contra uno de ellos será considerado como una agresión a los tres. EFE

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