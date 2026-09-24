Hamás critica las "escandalosas mentiras" de Netanyahu ante la ONU: "Contradice los informes internacionales"

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El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha cargado contra las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ante la Asamblea General de la ONU y le ha reprochado sus "escandalosas mentiras" sobre la sitaución de los territorios palestinos ocupados, recordándole que existen numerosos informes independientes internacionales que han calificado las acciones del Gobierno de Israel en Gaza como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

"Estas escandalosas mentiras ya no preocupan a los países del mundo ni a la opinión pública mundial, que ha revelado la verdad sobre esta ocupación terrorista mediante una brutal guerra de exterminio y una política de exterminio y tortura que ha costado la vida a decenas de miles de niños, mujeres y ancianos, y su continuo empeño por destruir los medios de subsistencia de más de un millón de personas en la Franja de Gaza", ha afirmado el movimiento en un comunicado publicado tras el "vacío" discurso de Netanyahu en Nueva York.

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El grupo palestino ha afeado asimismo al mandatario israelí que continúe negando "la matanza sistemática que perpetró en la Franja", los informes de Naciones Unidas que hablan de tortura, hambruna y matanzas e incluso "las confesiones de sus soldados y oficiales celebrando el asesinato de civiles" y los llamamientos de sus ministros a "matar y desplazar a los palestinos".

Las palabras de Netanyahu, insiste Hamás, "contradicen por completo lo que afirmaban la ONU y los informes internacionales independientes, que confirmaron que los crímenes y acciones cometidos en Gaza constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio".

Por otro lado, la milicia ha aplaudido el abanado de los representantes de la mayor parte de delegaciones de países asistentes al debate, subrayando que este gesto "revela claramente el aislamiento internacional que rodea a Netanyahu" y "refleja la creciente conciencia global sobre la realidad de la ocupación criminal, así como la expansión del círculo de solidaridad con nuestro pueblo palestino y su derecho a la autodeterminación".

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Hamás ha reiterado además su petición de enfrentar "por todos los medios" los "planes terroristas y criminales de la ocupación" en Cisjordania y ha reclamado a Naciones Unidas que denuncie las "falsedades" promovidas por el primer ministro israelí en la Asamblea General.

"El lugar del criminal Netanyahu debería ser la cárcel de los terroristas criminales, para ser juzgado ante la Justicia internacional y la humanidad", ha sentenciado el grupo palestino al final de la nota.

El comunicado de Hamás llega después de que Benjamin Netanyahu haya reivindicado este jueves la presencia del "pueblo judío" en los territorios palestinos ocupados y haya rechazado las acusaciones de "genocidio" que pesan contra el Gobierno de Israel durante la Asamblea General de Naciones Unidas, ante una sala que ha sido abandonada por la mayor parte de delegaciones de países. "No tenemos elección", ha asegurado.

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Los representantes han salido mientras los representantes israelíes se han puesto en pie para aplaudir a Netanyahu, que ha comenzado su discurso invitando a "otros cobardes morales" a abandonar la sala, y la Presidencia llamando al orden en varias ocasiones.