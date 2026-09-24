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Fuerzas de EEUU colaboran en un operativo en Ecuador contra una red del Cartel Jalisco Nueva Generación

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El Gobierno de Ecuador ha informado este jueves de una operación conjunta con fuerzas del Mando Sur de Estados Unidos y agentes de Agencia Antidrogas (DEA), que se ha saldado con más de treinta detenidos en tres provincias y la muerte de alias 'Charlie', todos relacionados con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Este es el resultado para quienes buscan amenazar a los ecuatorianos y para quienes creen que pueden financiar el crimen desde cualquier parte del mundo", ha expresado el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en un mensaje en redes sociales, junto a una imagen en la que se ve a dos personas abatidas en la carretera.

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Noboa ha definido a 'Charlie' como un "objetivo militar" y "operador logístico y financiero de redes internacionales de narcotráfico". En un mensaje posterior, ha detallado que la operación ha dejado más de treinta personas detenidas y que "ningún Estado puede enfrentar solo a un enemigo que cruza fronteras".

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, ha detallado que en la operación han participado más de 320 policías ecuatorianos y medio centenar de militares del Mando Sur de Estados Unidos, que se ha saldado con detenciones en Guayaquil, Daule, Samborondón, Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo, Vinces y Machala.

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Reimberg ha explicado que "esta organización no tiene ningún vínculo con bandas locales", después de que algunas autoridades ecuatorianas y el Mando Sur de Estados Unidos vincularan a 'Charlie' y al operativo con Los Choneros, y sí una "relación directa" con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

"Esta organización se dedicaba al acopio, intermediación, distribución, transporte y comercialización de grandes cantidades de droga proveniente de Colombia, que pretendía ser enviada por vía marítima desde puertos de Guayaquil y Machala hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa".

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