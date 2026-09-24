El pueblo misquito hondureño es el más afectado por el desplazamiento interno forzado

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Tegucigalpa, 24 sep (EFE).- El pueblo misquito de Honduras, que se asienta en el nororiental departamento de Gracias a Dios, es el más afectado por el desplazamiento interno forzado de comunidades indígenas y afrohondureñas, según revela una investigación de la Cruz Roja Hondureña (CRH), hecha con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y la Cruz Roja Española.

La investigación, que fue presentada este jueves en la Oficina de la AECID Tegucigalpa, tuvo como ámbito territorial los departamentos de Gracias a Dios, Atlántida, Cortés y Yoro, e incorporó revisión documental, información estadística y trabajo de campo con personas desplazadas, autoridades, liderazgos comunitarios, instituciones públicas, gobiernos municipales y organizaciones humanitarias.

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En un comunicado, la CRH indicó que la investigación caracterizó las causas dinámicas, impactos y necesidades asociadas al desplazamiento interno forzado de los pueblos misquitos, garífuna, negros de habla inglesa y tolupán.

La gerente de Desarrollo Social de la CRH, Glenda Hernández, dijo a EFE que "los resultados de este estudio están enfocados a conocer las múltiples causas que afectan el desplazamiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Honduras".

"Es un tema realmente relevante para nosotros porque sabemos cómo trabajar de una forma y cómo ser oportunos en nuestras respuestas humanitarias. La jornada de hoy se centra en la socialización del estudio que se construyó en este año gracias al financiamiento de la AECID", subrayó.

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Hernández indicó que la población que más se ve afectada por el desplazamiento forzado son los misquitos, que viven en Gracias a Dios, porque se trasladan a diferentes territorios, como La Ceiba (Caribe), Francisco Morazán (centro) y San Pedro Sula (norte).

Sobre el pueblo misquito, el estudio señala que en Gracias a Dios adquiere "especial relevancia el control territorial y de rutas por actores vinculados con actividades ilícitas (como el narcotráfico), las amenazas, el aislamiento geográfico y la limitada presencia institucional".

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"La geografía de la Mosquitia (Gracias a Dios) condiciona además las posibilidades de protección: algunas personas deben utilizar cayucos, pipantes, lanchas, transporte terrestre, e incluso aéreo para abandonar sus comunidades", añade la investigación.

El director de la AECID en Tegucigalpa, Francisco Tomás, indicó a EFE que "hay una preocupación de la Cooperación Española por la tradicional violencia que sufren los pueblos indígenas y afrodescendientes en Honduras", y que "es muy importante entender las causas de esta situación, que es el motor del desplazamiento de muchas personas y familias a distintos lugares del país para salir de esa situación de violencia".

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"Como Cooperación Española estamos trabajando en el país en atender precisamente esas causas de la violencia. Para entender bien el fenómeno se realiza el estudio y podemos anunciar que vamos a trabajar en un proyecto piloto para atender esas causas y también las consecuencias del desplazamiento interno en estas comunidades", enfatizó el director de la AECID.

Según la CRH, los resultados del estudio evidenciaron que el desplazamiento interno forzado es un fenómeno multicasual relacionado con amenazas, violencia, criminalidad, control territorial, conflictos por la tierra y vulneraciones de derechos humanos, además de factores como la pobreza, el aislamiento geográfico, las limitadas oportunidades económicas y las condiciones ambientales.

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El presidente nacional de la CRH, Hugo Orellana, dijo que como institución tienen "el compromiso de escuchar comprender y acompañar a las comunidades que enfrentan situaciones que afectan su vida, su dignidad y sus proyectos de vida", y que la investigación permite "conocer mejor una realidad compleja y fortalecer nuestra capacidad para brindar una respuesta humanitaria diferenciada".

A la presentación del estudio asistieron representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), la Secretaría de Derechos Humanos, Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) y organizaciones españolas no gubernamentales, entre otras instituciones. EFE

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(foto)(video)