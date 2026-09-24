India reitera ante EE. UU. sus intereses frente a la ley de sanciones contra Rusia e Irán

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Nueva Delhi, 24 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de la India, S. Jaishankar, reiteró este jueves ante el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, los intereses de su Gobierno ante el paquete de sanciones contra Rusia e Irán tras la aprobación de la 'ley Lindsey Graham' por el presidente Donald Trump.

Jaishankar aseguró en X tras el encuentro, durante la Asamblea General de la ONU, haber "reiterado los intereses y preocupaciones de la India" con respecto a la recién firmada política de sanciones (SRIA, en inglés), además de abordar las tensiones en el Golfo y en Ucrania.

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El Departamento de Estado de EE. UU. corroboró que las dos potencias "dialogaron sobre las sanciones que podrían imponerse a los Estados que participen económicamente con Rusia e Irán".

Según el comunicado de Washington, Rubió subrayó ante el representante de la diplomacia india que "Estados Unidos sigue estando bien posicionado para ayudar a los socios regionales a abordar sus desafíos de seguridad energética".

La inquietud de Nueva Delhi responde a la aprobación el pasado viernes de un amplio paquete legislativo que permitirá imponer aranceles de hasta el 100 % a los cinco países que más compran petróleo y gas rusos, un grupo en el que se encuentra la India junto a China, Eslovaquia, Hungría y Azerbaiyán.

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Durante cuatro años, la India, uno de los mayores importadores de petróleo del mundo, ha aprovechado la perturbación de los mercados mundiales por la guerra en Ucrania en su beneficio. En el año fiscal 2026, sobre un tercio del crudo importado por Nueva Delhi provino de Rusia, según el centro indio Global Trade Research Initiative.

Washington ya había aplicado previamente aranceles punitivos del 50 % a la India por su acercamiento económico a Moscú, aunque el país asiático consiguió que los redujera al 18 %. Sin embargo, dicha medida fue invalidada por un fallo judicial que determinó que Trump se excedió al imponer gravámenes.

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En respuesta, Trump anunció un nuevo arancel global del 10 % utilizando una ley diferente aunque las tensiones energéticas por la guerra en Oriente Medio obligaron al presidente estadounidense a conceder una exención a la India que caducó el pasado 24 de julio. EFE