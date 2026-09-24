El español Benjamín Noval hace doblete de oro júnior con la prueba en ruta

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El asturiano Benjamín Noval Suárez ha conquistado este jueves la medalla de oro de la prueba en ruta júnior del Campeonato del Mundo de ciclismo en carretera, que se está disputando en Montreal (Canadá), y con ello se ha convertido en el primer español capaz de lograr en el mismo año este título y también el maillot arcoíris de contrarreloj.

El de Pola de Laviana, a sus 17 años e hijo del exciclista Benjamín Noval González, confirmó que era una de las principales referencias de la selección española de cara a un recorrido de 134 kilómetros y con 2.690 metros de desnivel positivo en el circuito de Mont-Royal.

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Dicho y hecho, atacó a 30 kilómetros de la línea de meta para irse en solitario y finalmente obtuvo el triunfo con un tiempo de 3:23:35 por delante del francés Simon Defrance, medallista de plata con 3:24:17, y del sueco Elias Wändel, medallista de bronce con 3:25:47 tras imponerse en el esprint del nutrido grupo perseguidor para completar el podio.

Además, desde que el laureado belga Remco Evenepoel lo lograse en el año 2018, ningún otro júnior había hecho doblete de contrarreloj y ruta en el mismo Mundial en carretera. En esta edición de 2026, respecto al resto de españoles en la prueba masculina, Raúl López ocupó la 27º plaza (3:26:24), Aitor Martínez fue el 42º (3:29:55) y Luca Martínez no acabó.

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