El documental 'NAZA' se estrenará en cines el 28 de septiembre y luego gratis en internet

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Jerusalén, 24 sep (EFE).- El galardonado documental 'NAZA', sobre la matanza "sistemática" de civiles en Gaza, se estrenará en cines de más de 50 países a partir del 28 de septiembre y estará poco después disponible gratis en internet, anunciaron este jueves sus productores, The Guardian y mk2 Films.

En un comunicado publicado por The Guardian, se informa del estreno en salas y de la decisión de publicarlo en su página web después, en vista del "interés mundial que ha suscitado la película" y "como parte de su compromiso con un periodismo independiente y sin miedo".

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Los productores añaden que han ofrecido la posibilidad a cines de Israel de proyectarla -en el país existe un mecanismo de censura que podría impedirlo- y que explorarán maneras de que se pueda ver en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania.

El documental, dirigido por los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Venecia y se basa en los testimonios de 24 oficiales de inteligencia israelíes que detallan el asesinato "sistemático" de civiles en Gaza por parte del Ejército israelí.

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El filme ha suscitado una amplia polémica en Israel con críticas hacia los directores y la amenaza por parte del Gobierno de Benjamín Netanyahu de quitarles la ciudadanía, así como amenazas y violencia contra ellos en redes sociales tachándoles de "traidores".

Según sus productores, a partir del 28 de este mes se distribuirá en cines de numerosos países europeos, entre ellos España, Alemania o Italia, en Brasil y Centroamérica, en Australia, en países asiáticos como Japón o Tailandia, en Canadá y en países de Oriente Medio. Estados Unidos no figura en la lista de territorios donde está previsto que se proyecte en cines.

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