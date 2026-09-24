El aeropuerto de Berlín interrumpió brevemente tráfico aéreo tras avistamiento de dron

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Berlín, 24 sep (EFE).- El aeropuerto de Berlín suspendió temporalmente el tráfico aéreo en la noche del miércoles al jueves después de que fuera avistado un dron desconocido, según confirmó una portavoz a EFE la noticia que habían avanzado medios locales.

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La portavoz precisó que durante 45 minutos no se pudieron producir despegues ni aterrizajes, lo que obligó a desviar 14 vuelos en total a aeropuertos cercanos, aunque 13 acabaron aterrizando más tarde en la capital alemana.

El supuesto dron apareció sobre las 20:00 horas (18:00 GMT) y el aeropuerto reaccionó primero suspendiendo el funcionamiento de la pista norte.

Unos 20 minutos más tarde se cerró también al tráfico la pista sur y finalmente a las 21:05 (19:05 GMT) se pudieron levantar de nuevo las restricciones.

Entretanto, la Policía Federal confirmó el incidente a la cadena pública RBB pero indicó que no llegó a encontrar ningún dispositivo volador no tripulado en el recinto del aeropuerto en el curso de su operación, que duró unos 45 minutos.

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La Policía de Brandeburgo, el estado federado que rodea Berlín y en el que se encuentra el aeropuerto de la capital alemana, ha abierto diligencias e investiga un posible delito de perturbación del tráfico aéreo.

De acuerdo con RBB, el aeropuerto de Berlín en lo que va de año ha sido el más afectado del país por los incidentes de avistamiento de drones de origen desconocido, que en numerosas ocasiones han obligado a paralizar temporalmente el funcionamiento de diferentes aeródromos.

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El suceso más notorio hasta la fecha se produjo en agosto, cuando un dron provisto de una carga explosiva fue hallado en el aeropuerto de Leipzig (este), junto a un avión con ayuda militar para Ucrania.

El Gobierno alemán investiga los hechos como un intento de atentado, cuya responsabilidad ha atribuido a los servicios secretos rusos. EFE