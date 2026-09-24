Dani Olmo: "Luis de la Fuente y Hansi Flick son dos entrenadores muy ambiciosos"

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El centrocampista de la selección española y del FC Barcelona Dani Olmo tiene claro que tanto el seleccionador Luis de la Fuente como su técnico en el equipo catalán, Hansi Flick, son "distintos", pero ambos son "entrenadores muy ambiciosos" a la hora de poner objetivos a sus jugadores

"Son entrenadores distintos, pero evidentemente los dos tienen su manera de jugar y de transmitir lo suyo. Con los dos he tenido la oportunidad de ganar muchos títulos, primero con Luis de la Fuente, que le conozco a la perfección y que él me conoce a mí, que tengo su confianza completa y que también me exige como el que más y yo intento devolvérselo también todo en el campo con buenos resultados y buen juego", señaló Dani Olmo en una entrevista con 'Radiogaceta de los Deportes' de RNE.

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Y "lo mismo" le pasa con Hansi Flick, "un entrenador muy cercano". "Tiene las ideas claras, que sabe lo que lo que quiere y que también nos exige al máximo para sacar nuestro máximo potencial para el servicio del equipo y para que podamos ganar todos los títulos que quiere y que queremos. Los dos son entrenadores muy ambiciosos en ese aspecto", expresó.

El catalán admitió que todavía no es "del todo consciente" de que es campeón del mundo. "Entonces, lo típico que te lo recuerda algún comentario o tu misma familia y ahí te das cuenta que lo que hicimos este verano fue una cosa para la historia", remarcó.

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Olmo tiene claro que todos quieren ya "poder debutar con la segunda estrella en la camiseta y también con el parche de campeones del mundo". "Seguro que va a ser un momento muy bonito para todos el poder disfrutar de ese momento y sobre todo cuando tengamos la oportunidad de jugar en Sevilla y en Oviedo con nuestra gente", subrayó el internacional.

El centrocampista del FC Barcelona no esconde la "mucha ilusión" que existe en esta concentración de todos los internacionales de "volver a vestir la camiseta de esta selección y más ahora con la segunda estrella". "Y ya teníamos ganas también de iniciar un nuevo reto como esta Liga de Naciones, que es una competición que siempre nos ha gustado también", recordó.

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A nivel personal, se encuentra "muy bien, muy cómodo, con buenas sensaciones" tras el gran arranque de temporada del conjunto blaugrana. "Hemos llegado todos muy bien de la vuelta del Mundial, renovados, tuvimos días de descanso y creo que el equipo está a un nivel muy alto, así lo estamos demostrando con siete de siete en Liga, también la victoria en Champions, y eso es lo que queremos seguir haciendo ahora la vuelta también del parón, el seguir ganando", resaltó.

El futbolista blaugrana eludió opinar sobre las quejas arbitrales del Real Madrid tras lo sucedido en el derbi. "Al final acciones polémicas va a haber siempre en un partido. Yo vi el derbi simplemente como aficionado al fútbol, pero sin más. Nosotros estamos concentrados en lo nuestro y a seguir ganando, que es lo único que podemos hacer", zanjó.

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"Yo creo que con nosotros no ha habido mucho ruido porque nosotros al final estamos ganando y es lo único que nos interesa. Nosotros hablamos en el campo, lo que hagan los demás, otros equipos, al final cada uno es libre de decidir lo que vea o lo que creen que les va a venir mejor, pero nosotros al final nos dedicamos a jugar y a ganar", añadió al respecto.

Finalmente, sobre el fichaje de Rodri Hernández, Dani Olmo considera que "no ha cambiado mucho" el modelo del Barça, aunque el madrileño "sí que es un jugador que te da algo diferente". "Tiene esa experiencia, ese juego posicional, ese equilibrio que nos ha dado siempre en la selección y que él ha dado en su club, y esa figura que quizás antes no teníamos un perfil como el suyo. Creo que nos va a ayudar muchísimo, ya lo está haciendo, es un jugador que va a sumar mucho para conseguir todos los títulos", sentenció.

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