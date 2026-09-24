La actividad económica de Argentina se hunde el 2,9 % intermensual en julio

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Buenos Aires, 24 sep (EFE).- La actividad económica en Argentina registró en julio pasado una caída del 2,9 % en comparación con junio último, tras crecer el 0,3 % en el sexto mes del año, informaron este jueves fuentes oficiales.

El dato divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del producto interno bruto (PIB) en el país suramericano, muestra una contracción del 1,4 % en comparación con julio de 2025, tras cuatro meses en alza.

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En los primeros siete meses del año, la actividad económica acumuló un alza del 1,7 %. EFE

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