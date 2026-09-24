ONG demanda a autoridad penal de Nueva York por vigilar llamadas de presos a abogados

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Nueva York, 24 sep (EFE).- La ONG Legal Aid demandó este jueves al Departamento de Correcciones del estado de Nueva York, al que acusa de violar la Constitución por vigilar y grabar las llamadas que recibe de presos desde diversas prisiones estatales.

Legal Aid, que brinda asistencia a personas de escasos recursos económicos, mantiene dos líneas telefónicas en las prisiones para favorecer una mejor comunicación entre abogados y clientes.

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La demanda, presentada en la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York, indica que la vigilancia socava el derecho a la defensa legal efectiva de los reos, y pide frenarla argumentando que viola la Primera Enmienda, sobre el derecho a la libertad de expresión.

Según el grupo legal, esas líneas de ayuda telefónica en las prisiones son su único medio práctico para dar asistencia inmediata a personas encarceladas con problemas urgentes que requieren una respuesta inmediata.

Programar una llamada o una visita presencial con un abogado puede llevar semanas o meses, señalan.

"La vigilancia de las líneas de ayuda por parte del Departamento de Correcciones plantea serios problemas de seguridad, ya que las personas podrían no sentirse cómodas revelando información sensible relacionada con su seguridad o la de otros", destacó la ONG en un comunicado.

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Señala, además, que el temor a represalias derivado de la vigilancia telefónica puede disuadir a quienes quieran presentar quejas sobre el personal carcelario. EFE