AMP. Mercedes domina con autoridad los Libres en Bakú

Guardar

El piloto inglés George Russell (Mercedes) dominó la jornada de este viernes de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, decimoquinta prueba del calendario de Fórmula 1 en Bakú, por delante del italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras Carlos Sainz (Williams) acabó decimoséptimo y Fernando Alonso (Aston Martin), con problemas en el motor, último.

Russell confirmó sus buenas sensaciones y también fue el más rápido en las calles de Bakú en los Libres 2, con un tiempo de 1:43.347, medio segundo más rápido que su compañero Antonelli (1:43.899), que tiró a fuego con los blandos desde que se reanudó la acción en el ecuador de la sesión tras un fuerte golpe de Arvid Lindblad (Racing Bulls) en la subida al Castillo.

PUBLICIDAD

El italiano y Mercedes demostraron que van en serio y dejaron a Verstappen a ocho décimas (1:44.174) del primer puesto. También quedaron lejos unos Ferrari que no terminaron de estar cómodos ni de encontrar el ritmo esperado, a más de un segundo de Russell tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton.

Los neumáticos medios fueron los protagonistas del inicio de la segunda sesión de entrenamientos libres en las calles de Bakú. Y volvió a ser, en los primeros minutos, un duelo entre Verstappen y Russell por estar en lo más alto. Mientras el francés Isack Hadjar (Red Bull), como los Aston Martin, ya montaba blandos, después de apenas rodar en Libres 1 por una incidencia en su motor.

PUBLICIDAD

El neerlandés se quedó en la primera posición con un tiempo de 1:44.492 antes de que una bandera roja acabara con la acción en pista. Esta fue provocada por un golpe de Arvid Lindblad (Racing Bulls) en la Curva 8, la subida del Castillo, al no medir bien en la zona más estrecha de todo el Mundial.

El reloj siguió corriendo y el 'pit-lane' se abrió con media hora por delante; 30 minutos que fueron la simulación de la calificación de este viernes, con el neumático blando para todos los pilotos. Entonces, sí salió del garaje Kimi Antonelli, que apretó desde el principio después de solo ocho vueltas completadas en Libres 1, aunque le costó encontrar los límites del circuito, con algún susto incluido.

PUBLICIDAD

Con los neumáticos rojos, Russell mejoró el tiempo de Verstappen y paró el crono en 1:43.759, cuatro décimas mejor que el neerlandés. Por detrás, los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, todavía lejos de la cabeza y con dificultad para encontrar ritmo.

Todo lo contrario que el inglés de Mercedes, que volvió a rebajar su propio tiempo otras cuatro décimas, con un 1:43.347, siendo el más rápido en el segundo y tercer sector. Pero su compañero Antonelli ya empezaba a llamar a la puerta, quedándose a medio segundo con muy rodaje.

PUBLICIDAD

Respecto a los españoles, Carlos Sainz, con los blandos, fue decimoséptimo, a menos de un segundo del 'top 10' y con mejores sensaciones que en los últimos Grandes Premios. Mientras que Fernando Alonso, con una velocidad punta 20 km/h más baja que la más alta, la de Nico Hülkenberg (Audi), fue el último de la sesión, también por problemas en la unidad de potencia.

Por la mañana, Russell también fue el más rápido, superando en Libres 1 a Verstappen y a Leclerc, en una pista sucia y 'verde' que dejó pocas conclusiones. En esta primera hora de rodaje en Bakú, el inglés dominó con un tiempo de 1:45.387, cuatro décimas mejor que el neerlandés (1:45.787), ambos con gomas blandas, mientras que el monegasco (1:45.791), con neumático medio, casi calcó el crono de 'Mad Max' para cerrar el 'top 3'.

PUBLICIDAD

La parte alta estuvo copada de los favoritos, con el inglés Lewis Hamilton (Ferrari) muy cerca, en la misma décima que su compañero y por delante del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que fue quinto y no pudo mejorar después de sufrir un problema hidráulico.

Las 10 primeras posiciones las completaron los Racing Bulls, el Haas de Esteban Ocon y los Audi, que le arrebataron a Sainz la décima posición, después de que el madrileño se repusiera de un problema en los frenos y pudiera completar una buena vuelta en la recta final para acabar decimosegundo la sesión, a solo 1,5 segundos de Russell, demostrando que las mejoras previstas para Bakú en Williams parecen funcionar. Fernando Alonso solo fue decimonoveno y no pudo mejorar sus tiempos con los neumáticos medios.

PUBLICIDAD