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American Airlines, INVEX Banco y Mastercard presentan las nuevas Tarjetas de Crédito INVEX AAdvantage® en México

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 23 de septiembre de 2026

· Las nuevas tarjetas de crédito de marca compartida permiten a los clientes acumular millas AAdvantage® y Loyalty Points a través de sus compras cotidianas.

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- American Airlines, INVEX Banco y Mastercard anunciaron hoy el lanzamiento de las nuevas Tarjetas de Crédito INVEX AAdvantage® Platinum e INVEX AAdvantage® World Elite, que ofrecen a los clientes en México acceso a mayores recompensas, beneficios de viaje y experiencias premium con sus compras del día a día. Los tarjetahabientes pueden acumular millas AAdvantage® y Loyalty Points, además de disfrutar de beneficios diseñados para hacer sus viajes aún más gratificantes.

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Este lanzamiento reúne la experiencia de tres líderes en los sectores de viajes, servicios financieros y pagos. American es la aerolínea estadounidense más grande en México, con servicio a 29 destinos y hasta 830 vuelos semanales, conectando a sus clientes con una red global que recibe a más de 200 millones de pasajeros al año. INVEX Banco aporta 35 años de experiencia financiera y más de 1.6 millones de tarjetas en el mercado, consolidándose como líder indiscutible en la emisión de Tarjetas de Crédito de marca compartida a nivel nacional. Por su parte, Mastercard combina su experiencia global en tecnología de pagos con una red de alcance mundial con capacidades avanzadas de innovación y seguridad para facilitar el comercio. Conectan a personas y empresas con oportunidades alrededor del mundo.

"Estamos orgullosos de asociarnos con INVEX Banco y Mastercard para ofrecer a nuestros clientes en México nuevas formas de obtener más valor de sus compras diarias y enriquecer sus experiencias de viaje", señaló Scott Long, Vicepresidente Senior de AAdvantage® en American. "A medida que continuamos fortaleciendo nuestra presencia en México, las nuevas Tarjetas de Crédito INVEX AAdvantage® combinan las compras del día a día con recompensas y experiencias de viaje premium que hacen que el programa AAdvantage® sea tan valioso para nuestros socios."

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Cada vez más, los clientes buscan productos que les permitan aprovechar mejor sus compras del día a día. Las nuevas Tarjetas de Crédito INVEX AAdvantage® reúnen recompensas, beneficios de viaje y ventajas premium en una sola oferta. Ya sea al planear su próximo viaje o al realizar sus compras cotidianas, están diseñadas para ofrecer una experiencia más gratificante, dentro y fuera de casa.

"Como institución financiera con 35 años de experiencia, en INVEX Banco estamos comprometidos con el desarrollo de productos innovadores y de alto valor. Nuestra trayectoria y liderazgo nos han permitido establecer alianzas estratégicas con empresas de escala global como American Airlines, la línea aérea más grande del mundo", señaló Jean Marc Mercier, Director General de INVEX Grupo Financiero. "Contamos con la solidez, infraestructura y capacidad para posicionarnos con fuerza en el segmento Affluent, por lo que lanzamos nuestra primera tarjeta World Elite, respaldada por una banca ágil, digital y segura."

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INVEX AAdvantage® Platinum

Diseñada para el viajero moderno, la Tarjeta de Crédito INVEX AAdvantage® Platinum combina recompensas en las compras del día a día con beneficios de viaje que permiten a los tarjetahabientes obtener más valor de cada compra.· Sin costo de anualidad durante el primer año.

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· Bono de bienvenida de 12,500 millas AAdvantage® al alcanzar un monto mínimo de compra, equivalentes hasta por un vuelo sencillo internacional.

· Acumula 2 millas AAdvantage® por cada dólar estadounidense gastado en compras con American Airlines y hoteles participantes.

· Acumula 1 milla AAdvantage® por cada dos dólares estadounidenses gastados en el resto de las compras.

· Hasta 6 Meses sin Intereses en American Airlines.

· Seis accesos al año a salas VIP de aeropuertos a través de LoungeKey.

INVEX AAdvantage® World Elite

Diseñada para el viajero frecuente, la Tarjeta de Crédito INVEX AAdvantage® World Elite ofrece mayores oportunidades de acumulación y beneficios de viaje premium para quienes viajan con frecuencia.· Sin costo de anualidad durante el primer año.

· Bono de bienvenida de 25,000 millas AAdvantage® al alcanzar un monto mínimo de compra, equivalentes hasta por un vuelo redondo internacional.

· Acumula 4 millas AAdvantage® por cada dólar estadounidense gastado en compras con American Airlines y hoteles participantes.

· Acumula 1 milla AAdvantage® por cada dólar estadounidense gastado en el resto de las compras.

· Hasta 6 Meses sin Intereses en American Airlines.

· Acceso ilimitado a salas VIP de aeropuertos a través de LoungeKey.

"En Mastercard creemos que la tecnología de pagos puede abrir la puerta a mucho más que una transacción. Nuestra presencia global y nuestras capacidades de innovación y seguridad nos permiten conectar a personas y empresas alrededor del mundo y, junto con aliados como American Airlines e INVEX Banco, transformar la manera en que los consumidores acceden y viven sus experiencias de viaje. Esta alianza nos permite llevar esa propuesta un paso más allá, al combinar pagos simples y seguros con beneficios y experiencias relevantes que acompañan a los tarjetahabientes antes, durante y después de cada viaje", señaló Silvana Hernández, Presidente de la División Norte de Latinoamérica de Mastercard.

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Con el lanzamiento de las Tarjetas de Crédito INVEX AAdvantage® Platinum e INVEX AAdvantage® World Elite, American, INVEX Banco y Mastercard amplían las oportunidades para que los clientes en México acumulen recompensas de viaje, alcancen un estatus AAdvantage® y disfruten de más beneficios a lo largo de su viaje.

Contacto para medios

American Airlines Banco INVEX Mastercard

Alfredo Garduño Valeria Hidalgo Gabriela Sarmiento

Alfredo.Garduno@aa.com vhidalgo@invex.com gabriela.sarmiento@mastercard.com

Tiffany Valdez Green Roberto Aguirre

Tiffany.Valdez@aa.com raguirre@cyertho.com

Acerca de American Airlines American Airlines es una aerolínea internacional de primer nivel que conecta a Estados Unidos con el resto del mundo. Sus orígenes se remontan a 1926, cuando comenzó como una compañía de correo aéreo en el Medio Oeste de Estados Unidos. Actualmente, American opera más de 6,000 vuelos diarios a más de 350 destinos en más de 60 países y transporta a más de 200 millones de pasajeros al año. Con un talentoso y orgulloso equipo de 130,000 profesionales de la aviación, American hace realidad su propósito de cuidar a las personas en el viaje de la vida, todos los días.

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La aerolínea más grande del mundo celebra con orgullo su centenario en 2026, un hito que refleja un siglo de innovación y el espíritu Forever Forward℠ que transformó la industria y el mundo. American fue pionera al introducir el primer servicio regular de carga aérea, la primera sala VIP en un aeropuerto y el primer programa de lealtad de una aerolínea, y continúa reinventando la experiencia del cliente. Además, es miembro fundador de la alianza oneworld®, cuyos integrantes ofrecen servicio a más de 900 destinos alrededor del mundo.

Consulta las últimas noticias de American en news.aa.com y @AmericanAir.

Acerca de INVEX INVEX Grupo Financiero es una institución financiera mexicana líder en Tarjetas de Crédito de marca compartida y servicios fiduciarios, además, ofrece servicios de banca privada, patrimonial y empresarial. Al 2T26 su cartera de crédito neta fue de 53 mil millones de pesos, los activos bajo custodia superaron los 680 mil millones de pesos y su operadora de fondos administró activos netos por 34 mil millones de pesos a través de 11 sociedades de inversión. INVEX Grupo Financiero es parte del portafolio de negocios de INVEX Controladora, grupo empresarial mexicano que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores con la clave INVEX A. Para más información visita www.invex.com

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Acerca de Mastercard. Mastercard impulsa las economías y empodera a las personas en más de 200 países y territorios en todo el mundo. Junto con nuestros clientes, estamos construyendo una economía resiliente donde todos pueden prosperar. Apoyamos una amplia gama de opciones de pagos digitales, haciendo que las transacciones sean seguras, simples, inteligentes y accesibles. Nuestra tecnología e innovación, así como nuestras alianzas y redes, se combinan para ofrecer un conjunto único de productos y servicios que ayudan a las personas, empresas y gobiernos a alcanzar su máximo potencial. www.mastercard.com

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FUENTE INVEX Banco