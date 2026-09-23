Verónica Hidalgo, rota, revela su delicada situación económica tras la entrada en prisión de su marido

23/09/2026 Verónica Hidalgo. Rota en lágrimas y reconociendo que los seis meses que su marido Juan Andrés González Santos lleva en prisión por un presunto delito de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales han sido "los peores" de su vida, Verónica Hidalgo se ha sentado este martes en el plató de 'Y ahora Sonsoles' para sincerarse sobre la delicada situación personal y económica que está atravesando tras la detención del padre de su hija Leandra. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Rota en lágrimas y reconociendo que los seis meses que su marido Juan Andrés González Santos lleva en prisión por un presunto delito de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales han sido "los peores" de su vida, Verónica Hidalgo se ha sentado este martes en el plató de 'Y ahora Sonsoles' para sincerarse sobre la delicada situación personal y económica que está atravesando tras la detención del padre de su hija Leandra.

Convencida de que ha habido un error y que el empresario es inocente de las acusaciones, la que fuera Miss España 2005 ha insistido que confía totalmente en su pareja y que, como él le ha transmitido en todo momento, "todo se aclarará y todo se demostrará. Él jamás haría algo que nos pudiera perjudicar a mi hija o a mí y yo le creo".

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"Yo no he visto cantidades de dinero relevante en mi casa, somos trabajadores y tenemos una vida muy normal. Esto nos ha unido más. Yo estoy con él, confío en su inocencia y en la justicia, y solo rezo para que se den pasos, el abogado pueda trabajar y él pueda salir, estoy convencida de que va a salir" ha expresado, afirmando muy emocionada que aunque Juan Andrés haya podido "cometer errores, creo que está pagando por algo que no le corresponde".

Y aunque ella confiesa que le echa mucho de menos -a pesar de que como ha relatado va a verle todas las semanas y en los vis a vis mensuales aprovecha para que su pequeña también visite a su papá- la peor parte la está viviendo su marido en prisión: "Lo está pasando mal. Dentro solo hay malas personas y le pinchan, lo insultan, lo llaman 'El famosillo'. Está al límite, se encuentra de bajón y más después de haber salido todo esto a la luz" ha revelado.

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Como ha reconocido tras el programa ante las cámaras de Europa Press, hablar públicamente sobre este durísimo trance "me está viniendo muy bien porque llevaba muchos meses con una cosa aquí en el estómago y mira, ya que ha salido a la luz y poderlo contar, me está liberando un poco. Es como una terapia esto". Y eso que, como ha admitido muy emocionada, "quitando la muerte de mi padre han sido los peores seis meses de mi vida".

Sobre cómo lo está llevando Juan Andrés su paso por prisión, Verónica ha intentado sacar la parte positiva asegurando que "está haciendo un detox, está más guapete, ya se lo digo, estás más guapete todavía, más delgadito, pero está muy nervioso, obviamente, está psicológicamente muy tocado, igual que yo, pero con muchas ganas de poder dar pasos, de que se pueda ya avanzar con el tema y que salga todo bien".

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"Yo tengo plena confianza en él. Hasta que un juez no diga lo contrario, confío 100%" ha expresado rotunda, apuntando que aunque todavía continúa la investigación, "rezo todos los días para que avance y sea pronto y por lo menos pase las Navidaades con nosotros".

Sus grandes apoyos en esta pesadilla que está viviendo desde el pasado abril, su hija, su madre y sus suegros, que la están ayudando ante su delicada situación económica por tener que afrontar los gastos en solitario al tener las cuentas de su marido bloqueadas: "Ahora tengo que hacer frente yo sola de todo lo que hacíamos frente los dos. Pues bueno, suerte que yo tengo mis ahorros sigo bajando, haciendo mis cosas, pero sí que es verdad que he tenido que pedir ayuda pues a las familias, que para eso están en este momento".

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"He tenido que pedir ayuda económica a las familias. Tanto a la suya como a la mía. He tenido que tirar de mis ahorros. Yo soy muy hormiguita. Siempre he trabajado. A veces más a veces menos, pero yo soy muy hormiguita y muy ahorradora. Sigo trabajando en redes sociales, pero no me da para pagar todo lo que compartíamos antes. Ahora cae sobre mí sola, entonces no puedo y he tenido que pedir ayuda a sus padres y a mi familia porque tengo una niña pequeña" se ha sincerado con Sonsoles Ónega, esperanzada con que lo peor pasará y "saldremos de esta".