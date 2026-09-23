Trump insiste en dialogar con Corea del Norte y omite el tema de Ormuz en reunión con Seúl

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Naciones Unidas/Seúl, 23 sep (EFE).- Corea del Sur aseguró este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, reafirmó ante su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, su voluntad de retomar el diálogo con Corea del Norte, mientras los líderes dejaron fuera del diálogo la posible contribución de Seúl a la seguridad en el estrecho de Ormuz.

"Los líderes de Corea del Sur y Estados Unidos acordaron mantener una estrecha comunicación, en sus respectivos papeles de 'pacificador' e 'impulsor', para abrir el camino al diálogo y lograr que se establezca una paz sostenible en la península coreana", señaló el asesor de Seguridad Nacional surcoreano, Wi Sung-lac, en un informe sobre el encuentro entre los líderes en Nueva York.

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La reunión de 30 minutos, celebrada este martes por la noche (hora de EE.UU,) al margen de la Asamblea General de la ONU, se produce en medio de las intenciones declaradas de Trump de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, este año.

Corea del Norte, sin embargo, ha restado importancia a los gestos del presidente estadounidense, como la reciente reducción de unas maniobras militares de Seúl y Washington, y tampoco ha confirmado los contactos que Trump dice haber sostenido con Kim.

En la reunión bilateral no se abordó la situación en el estrecho de Ormuz ni un eventual envío de fuerzas surcoreanas a Oriente Medio, según dijo un funcionario presidencial citado por la agencia local de noticias Yonhap bajo la condición del anonimato.

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El presidente surcoreano descartó la semana pasada cualquier despliegue destinado a participar en la guerra, pese a la presión de EE.UU. para que Seúl apoye sus esfuerzos para la "desnuclearización de Irán".

Lee, no obstante, dejó abierta la posibilidad de reforzar las actividades de la unidad antipiratería Cheonghae, desplegada en el golfo de Adén.

Posteriormente, durante una reunión entre el canciller surcoreano, Cho Hyun, y su homólogo estadounidense, Marco Rubio, Seúl se comprometió a realizar una "contribución sustancial" para restaurar la libertad de navegación en Ormuz, aunque sin precisar en qué consistiría.

En materia económica, "ambos líderes celebraron los grandes avances logrados en las conversaciones sobre proyectos de inversión estratégica bilateral", según el informe de Wi.

La reunión tuvo lugar un día después de que el Gobierno surcoreano informara de que ha seleccionado el primer proyecto dentro del compromiso de inversión estratégica acordado con Estados Unidos en 2025 para evitar un aumento de aranceles.

Seúl habría elegido como primer proyecto una planta de generación eléctrica a gas en Texas valorada en unos 22.300 millones de dólares, según Yonhap. EFE

(foto)