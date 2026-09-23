Trump estudia vetar por 90 días las exportaciones de gasóleo con el sector y algunos republicanos en contra

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Estados Unidos está ultimando un plan para prohibir las exportaciones de gasóleo durante 90 días pese a las divisiones que la iniciativa suscita en el sector petrolero y dentro del propio Gobierno, según ha avanzado este miércoles 'Politico'.

El medio ha asegurado que el objetivo de la Casa Blanca sería lanzar un paquete de medidas que reduzca el coste de la energía antes de las elecciones de medio mandato de noviembre. Las encuestas apuntan, por el momento, a una victoria contundente del Partido Demócrata.

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Los productores estadounidenses de combustible se han opuesto a este veto advirtiendo de que cualquier beneficio a corto plazo se vería contrarrestado por el encarecimiento posterior de los combustibles, incluido el keroseno.

Los expertos reconocen que la factura energética caería en algunas regiones del país gracias a que el fuel de exportación iría a parar, finalmente, a los consumidores nacionales. Sin embargo, los fabricantes ajustarían a la baja los volúmenes de producción por la pérdida de la demanda extranjera, reduciendo la oferta futura.

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A tal coro de críticas se han sumado algunos congresistas republicanos y asesores de la Administración. No obstante, el presidente Donald Trump se inclina por anunciar la medida a finales de esta misma semana.

"Lo que ha acallado las voces más sensatas [en la Casa Blanca] es esa preocupación apocalíptica por los precios en las gasolineras del tipo 'todo se desmorona, tenemos que hacer algo'. Ese grupo ha sido arrasado por el bando político, que dice: 'Maldita sea, algo habrá que hacer'", ha explicado una de las fuentes consultadas.

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De salir adelante, esta sería la primera restricción a las exportaciones energéticas de EE.UU. desde que el expresidente Barack Obama levantase en 2015 una prohibición a la venta de crudo que llevaba décadas en vigor.

Los datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) han señalado que el precio medio del diésel estadounidense se situaba este miércoles en los 6,52 dólares (5,73 euros) por cada galón de 3,79 litros, 91 centavos (0,80 euros) más que hace una semana y un 76% más que hace un año.

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