Suben a 22 los casos de mpox en Sudáfrica, incluido el de un paciente que viajó a España

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Johannesburgo, 23 sep (EFE).- El Departamento (Ministerio) de Salud de Sudáfrica elevó este miércoles de 18 a 22 el número de casos de mpox (enfermedad antes conocida como viruela del mono) confirmados recientemente en el país, incluido un paciente que viajó a España.

"Uno de estos casos corresponde a un hombre de 47 años de Ciudad del Cabo que viajó a España a principios de este mes. Este individuo había sido previamente clasificado como caso probable, a la espera de los resultados de laboratorio de las autoridades sanitarias españolas", indicó el Departamento en un comunicado remitido a EFE.

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"Tras la confirmación de una prueba positiva -precisó-, el caso ha sido reclasificado como confirmado por laboratorio y se ha incluido en el recuento actualizado".

Según informaron las autoridades la pasada semana, este paciente viajó a España a principios de mes y regresó a Sudáfrica el 14 de septiembre, tras someterse a pruebas en el país europeo.

Entre los otros tres nuevos casos confirmados, el Departamento detalló que se encuentran dos infecciones importadas que afectan a un ciudadano alemán y a otro noruego.

Según las autoridades, de los 22 casos confirmados a fecha de 22 de septiembre, 18 se encuentran en la provincia del Cabo Occidental (oeste), tres en Gauteng (norte) y uno en KwaZulu-Natal (este).

Además, todos los pacientes son varones menos uno.

"Aunque la mayoría de los casos siguen concentrándose en el Cabo Occidental, la identificación de focos de transmisión y de casos en varias provincias pone de relieve la necesidad de una cooperación pública sostenida, una detección precoz y una vigilancia continua para evitar una mayor propagación", alertó el portavoz del Departamento, Foster Mohale.

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"Cualquier persona que haya estado en contacto estrecho con un caso confirmado en los últimos 21 días y presente síntomas debe acudir al médico sin demora e informar a los profesionales sanitarios de su historial de exposición", añadió.

Las autoridades africanas ya alertaron la pasada semana sobre el "rápido aumento de casos confirmados en laboratorio" durante las últimas semanas.

La mpox es una enfermedad viral infecciosa que se caracteriza por erupción o lesiones cutáneas que suelen concentrarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies.

Puede causar erupción dolorosa, inflamación de ganglios linfáticos, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda y fatiga, siendo los grupos de mayor riesgo los niños, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios débiles.

La enfermedad se detectó por primera vez en África en 1970 y cuenta con dos cepas genéticamente diferenciadas del virus: la cepa de la cuenca del Congo (África central) y la cepa de África occidental, siendo la primera más grave que la segunda. EFE

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