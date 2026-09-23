Senado suizo aprueba una reforma bancaria a la que se opone UBS, principal banco del país

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Ginebra, 23 sep (EFE).- El Senado de Suiza aprobó este miércoles nuevas exigencias de capital para los bancos sistémicos del país (en la práctica, sólo UBS), pese a la oposición de esa entidad, que volvió a expresar su desacuerdo con unas medidas que en opinión de sus ejecutivos restarán competitividad al sector bancario helvético.

Con los votos a favor de 29 de los 46 senadores, se aprobó que UBS tenga que respaldar sus filiales en el extranjero con un 90 % de capital ordinario de nivel 1 (CET1), mientras que una opción más "moderada" para UBS, en la que se exigía sólo un 50 % y apoyo adicional de capital AT1, menos costoso, obtuvo sólo 16 apoyos.

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Las nuevas normas bancarias buscan evitar que se repitan crisis como la que en 2023 condujo al colapso del hasta entonces segundo mayor banco del país, Credit Suisse, que tuvo que ser adquirido precisamente por UBS, a instancias del propio Gobierno.

Una vez aprobado por la Cámara Alta, el proyecto, cuyos preparativos se iniciaron en 2025, será sometido a debates y votación en la Cámara Baja, un proceso que se espera culmine a finales de este año o principios de 2027.

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En varias ocasiones, directivos de UBS han planteado la posibilidad de que el banco traslade su sede central fuera de Suiza si se dictan normas de capital demasiado estrictas, aunque este miércoles la entidad no mencionó esta posibilidad en su comunicado de respuesta, donde sí insistió en su desacuerdo.

"Si se confirma, la decisión adoptada hoy supondría un endurecimiento excesivo de las exigencias de capital en Suiza, que ya se encuentran entre las más estrictas del mundo", aseguró la entidad de Zúrich.

Añadió que la decisión "no constituye un compromiso" entre las autoridades y el sector bancario, y que "no aborda las causas profundas del colapso de Credit Suisse".

Según UBS, las normas de capital aprobadas obligarían a UBS a mantener unos 16.000 millones de dólares adicionales de capital CET1, que sumados a obligaciones actuales, algunas ligadas precisamente a la adquisición de Credit Suisse, totalizarían 33.000 millones de dólares. EFE

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