La Unión Africana pide "máxima contención" en Etiopía tras la toma de aeropuertos en Tigré

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Nairobi, 23 sep (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, pidió este miércoles “la máxima contención” y evitar una escalada en el norte de Etiopía, tras la toma de tres aeropuertos por fuerzas rebeldes de la región de Tigré.

“El presidente de la UA llama a la máxima contención y al cese inmediato de todas las acciones que podrían escalar aún más las tensiones. Llama a la reanudación de conversaciones directas sin demora en el marco del Acuerdo de Pretoria”, indicó el comunicado de la organización africana.

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Youssouf mostró su “profunda preocupación” por la toma de las instalaciones aéreas de Mekelle (capital regional), Axum y Shire por el Frente de Liberación del Pueblo de Tigré (TPLF), la detención de personal federal y la interrupción de los servicios aéreos civiles, que calificó de “incompatibles” con los compromisos del proceso de paz.

El jefe de la UA alertó que los combates en el sur de Tigré, así como de la formación de nuevas alianzas políticas y militares que amenazan con desestabilizar la zona y revertir los avances para silenciar las armas logrados desde 2020.

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Además, instó a los países vecinos a “abstenerse de acciones que podrían contribuir a una mayor escalada y a apoyar activamente la desescalada, el diálogo y la construcción de confianza”.

Para intentar contener la crisis y salvaguardar el Acuerdo de Pretoria de 2022, Youssouf encomendó al mediador de la UA, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo (1999-2007), entablar gestiones diplomáticas urgentes con las partes.

Tras la toma de los aeropuertos, los rebeldes anunciaron el inicio de una “guerra defensiva” contra el Gobierno federal de Etiopía a quien acusó de lanzar una “invasión y ataque abierto” mediante “aviones, drones y artillería pesada” junto a una ofensiva terrestre contra la región.

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Estas acciones avivan todavía más los temores del estallido de un nuevo conflicto en Tigré, luego de la guerra que enfrentó entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022 a los rebeldes con las fuerzas federales, en las que murieron al menos 600.000 personas según Obasanjo.

El TPLF desafió el pasado mayo al Ejecutivo etíope al declarar que reinstauraba el gobierno regional que regía en Tigré antes de la guerra, que dominaba ese partido, tras rechazar la extensión en abril del mandato de la Administración Provisional establecida mediante el acuerdo de paz de Pretoria, que puso fin al conflicto.

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Las autoridades rebeldes acusan al Gobierno federal de "violar abiertamente" el acuerdo de paz, citando múltiples ataques aéreos recientes.

Por su parte, el Ejecutivo de Abiy acusa al TPLF de establecer una alianza militar hostil con la vecina Eritrea y con la nueva coalición opositora a fin de derribar a la Administración central. EFE