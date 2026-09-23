Bayona reivindica el poder de la ficción para "sanar" a víctimas de los Andes en 'Más allá de la sociedad'

Guardar

El cineasta J.A. Bayona ha reivindicado el poder de la ficción para "sanar y transformar" la vida de las familias de las víctimas de la tragedia en los Andes en la presentación en el Festival de San Sebastián de 'Más allá de la sociedad de la nieve', una docuserie que profundiza en los supervivientes y las familias de los fallecidos tras el rescate, más allá del relato de supervivencia que abordó en su película 'La sociedad de la nieve'.

"Una de las cosas que hemos vivido es cómo la ficción se ha ido abriendo paso en esta historia y ha sido capaz de sanar y transformar la vida de las familias de las víctimas", ha explicado Bayona, que ha recordado que se trata de "una de las primeras tragedias mediáticas", cubierta por medios de todo el mundo. La producción se ha presentado como una Proyección Especial, fuera de concurso, del certamen donostiarra.

PUBLICIDAD

El director ha relatado que uno de los motores de la serie fue el vivir en primera persona una proyección improvisada de 'La sociedad de la nieve' en la que, inicialmente, los familiares de los fallecidos y los supervivientes iban a ver la película por separado. Sin embargo, Gustavo Cervino propuso realizar un pase conjunto. "Para mí era muy impresionante ver a un superviviente sentado al lado de su cuñado, que era familiar de un fallecido, y saber que en 50 años nunca habían hablado de lo sucedido", ha contado Bayona. Tras la proyección, todos "se abrazaron" y "lloraron juntos", una experiencia que, según ha destacado, "te da una idea de hasta dónde puede llegar la ficción".

En este sentido, Bayona ha explicado que el documental supone también el cierre de un proceso que comenzó con la película, cuyo relato terminaba con el rescate de los supervivientes. "Era una historia de supervivencia a lo que era la experiencia en la montaña, y más allá de eso, otra supervivencia, que era la de regresar a casa", ha señalado, en referencia tanto a quienes volvieron de los Andes como a quienes tuvieron que afrontar la muerte de un ser querido.

PUBLICIDAD

La serie, dirigida por Carlos Torres, recorre medio siglo de una comunidad marcada por la grieta entre vivos y muertos. Torres ha explicado que el equipo encontró en la documentación de 'La sociedad de la nieve' muchas historias que seguían latiendo y que permitían abordar "lo que pasaba después". "No solo información, sino emociones captadas en las relaciones con los protagonistas" ha señalado, destacando que el paso del tiempo y el cambio generacional permitieron una mayor apertura para hablar de lo sucedido.

Bayona ha puesto el acento en el efecto que este proceso ha tenido sobre las nuevas generaciones de las familias. Así, ha relatado el caso de María del Carmen Perrier, cuya historia aparece en el documental y que, tras la proyección, le trasladó su felicidad por saber que sus hijos "ya no van a vivir eso que vivimos nosotros". "Ahí es donde yo creo que tiene el valor de la ficción, lo que hemos sido capaces de conseguir: cómo haciendo una película, haciendo un documental, hemos transformado las vidas de estas personas y sanado en parte", ha subrayado.

PUBLICIDAD

En la rueda de prensa también ha estado el superviviente Eduardo Strauch y Stella Pérez del Castillo, integrante de la Comisión Directiva y hermana de Marcelo Pérez del Castillo, capitán del equipo de rugby Old Christians, quienes han definido este acercamiento como un "reencuentro" y no como una reconciliación.

"En el documental ese reencuentro se da porque se termina de formar el círculo de toda la historia entre los que volvieron y los que quedaron allá y sus familias", ha señalado Stella Pérez que ha destacado que tanto la película como el documental le "abrieron el corazón" y ha reivindicado la enseñanza que deja esta historia: "Siempre al final del túnel hay una luz", ha sentenciado.

PUBLICIDAD

Por su parte, Eduardo Strauch, superviviente de los Andes, ha asegurado que esperaba desde hacía tiempo que la historia fuera contada "por un director latino" y ha señalado que la principal virtud de 'La sociedad de la nieve' fue acercarse a una parte de la historia que permanecía menos conocida.

Sobre el documental, ha reconocido que le ha permitido tomar conciencia de que todavía mantiene una fuerte conexión emocional con aquella experiencia y ha defendido que el principal mensaje que debería quedar con el paso del tiempo es "el amor".

PUBLICIDAD

"Nos han preguntado muchas veces cómo lograron hacer lo que hicieron, cómo pudieron aguantar, cómo pudieron inventar, cómo pudieron organizar esa sociedad y siempre llegamos a la misma respuesta: por el amor", ha explicado.