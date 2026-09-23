Sánchez defiende junto a Macron la protección de la infancia ante la IA para evitar "una jungla sin ley"

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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha defendido la implementación de normativas frente a la inteligencia artificial (IA) a fin de evitar que el mundo digital se convierta en "una jungla sin ley", en el marco de un nuevo encuentro del Diálogo de Alto Nivel para la protección de los derechos de la infancia frente a la Inteligencia Artificial, junto a los mandatarios de Francia, Kenia y Australia, copresidentes de la coalición junto a Sánchez.

"Un mundo digital sin reglas no es un espacio de juego, es una jungla sin ley", ha alertado el dirigente español en una intervención inaugural en la que también ha afirmado que, pese al potencial de la IA en ámbitos como la investigación sanitaria, entraña "enormes riesgos".

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Entre estos, ha lamentado que "algunos tecno-oligarcas concentran poder y riqueza, moldean valores y preferencias", desarrollando una tecnología que "agrava problemas como el ciberacoso, el odio, los delitos sexuales o la soledad".

"Las empresas deben rendir cuentas por el impacto de sus actividades entre los menores", ha reivindicado a este respecto, defendiendo que "no pueden privatizar los beneficios y socializar los costes".

Sánchez ha puesto de relieve el impulso del Ejecutivo español a la ley para fijar en 16 años la edad mínima de acceso a las redes sociales, algo ya aprobado en Australia y de manera más estricta, hasta los 15 años, en Francia.

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La medida ha sido defendida en el acto por los mandatarios de ambos países, con el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmando que "proteger a los niños en línea es una prioridad fundamental de salud pública, un hecho probado y documentado por científicos de todo el mundo".

"Defendemos y compartimos esta prioridad con el mismo compromiso respecto a la inteligencia artificial", ha manifestado, llamando a no "repetir los errores del pasado y esperar veinte años para ver el impacto de los chatbots en los menores".

En este sentido, y en el marco del Diálogo de Alto Nivel, Macron ha argumentado que "la IA no debe estar disponible para los niños sin antes ser probada, evaluada y, por lo tanto, autorizada", adelantando una nueva reunión en noviembre "en el Foro de París para dar el siguiente paso".

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A su vez, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha alertado de que "a medida que avanzan las capacidades de la IA, también lo hacen los riesgos, y también la necesidad de colaborar a nivel internacional" para darle forma "en lugar de dejar que ella nos moldee a nosotros".

Paralelamente, el presidente de Kenia, William Ruto, ha alegado que "para muchos niños africanos, el acceso a la tecnología significa acceso a la educación, el conocimiento, la atención médica y nuevas oportunidades". Por ello, su respuesta "no puede ser negarles este acceso", sino "ampliarlo" y hacer que "la tecnología sea más segura (...) para que cada niño pueda aprender, crear y participar estando protegido de cualquier daño".

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