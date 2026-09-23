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Sánchez defiende la Agenda 2030 como la "agenda de la gente"

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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha defendido la Agenda 2030 como la "agenda de la gente" y no "de la élite" en un encuentro que también ha versado sobre la financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La Agenda 2030 no es la "agenda de la élite" sino la "agenda de la gente", ha argumentado Sánchez en un encuentro que ha contado con la participación de la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohamed, y a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

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En dicha reunión, en la que además de los avances de la Agenda 2030 también se ha abordado el déficit de financiación de los ODS, el dirigente español se ha mostrado optimista con el futuro de los objetivos, afirmando que, aunque fueron acordados en 2015, "cuatro años son un universo" en el ámbito de la política.

Además, a este respecto, Sánchez ha querido poner en valor el centenar de iniciativas para mejorar los mecanismos de financiación para los ODS que se pusieron en marcha en la Conferencia de Financiación para el Desarrollo celebrada en Sevilla en julio de 2025.

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