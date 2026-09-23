Rubio afirma que EEUU sigue dispuesto a negociar con Irán tras descartar "grandes avances"

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Nueva York, 23 sep (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que la Administración de Donald Trump sigue dispuesta a negociar con Irán pese a no conseguir grandes avances en la reunión que mantuvieron el martes.

"Lo que ocurrió ayer fue positivo en ese sentido, pero, en última instancia, ya sabes, no quiero presentar esto erróneamente como un gran avance", declaró Rubio en una rueda de prensa desde Nueva York, en el marco de la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

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El jefe de la diplomacia estadounidense señaló como "significativo" que "al menos" se mantuviera una conversación.

Rubio se refirió así al encuentro entre la delegación iraní que viajó para participar en la ONU y los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, explicó este martes que el encuentro duró tres horas y aseguró que se produciría otro "en un futuro próximo": "Fue una reunión muy buena. No puedo imaginar por qué no querrían (un acuerdo)".

Durante su intervención ante la Asamblea General, Trump planteó que debe tomar "una gran decisión": "¿Alcanzar un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse (...) o aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente?".

El mandatario situó la posibilidad de cerrar un acuerdo para después de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

El secretario de Estado también se refirió a los comicios en los que se renueva la mayor parte del poder legislativo y aseguró que, a su juicio, los iraníes están "malinterpretando el sistema" estadounidense.

"Creo que los iraníes tienen la falsa ilusión de que los demócratas van a ganar en noviembre y que el presidente ya no podrá tomar medidas en su contra. Simplemente no creo que entiendan muy bien nuestro sistema", apuntó.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, intervino hoy ante la Asamblea General de la ONU y cargó contra las palabras del presidente Trump en la misma tribunal. El único representante de la delegación de EE.UU. en el pleno abandonó la sala. EFE

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