Rodríguez pide a los grupos que apoyen el decreto de vivienda para evitar desahucios como el de Maricarmen

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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pedido este miércoles a los grupos parlamentarios que apoyen el real decreto ley que va a presentar el Gobierno para poder evitar desahucios como el de Mari Carmen, la vecina madrileña de 87 años que se enfrenta este miércoles al cuarto intento de desahucio de la casa donde lleva viviendo siete décadas.

Rodríguez ha hecho un llamamiento a la izquierda para "unirse" en defensa del derecho a la vivienda y la lucha contra la especulación. "Espero que se apoye el real decreto ley que el Gobierno puso encima de la mesa hace ya varias semanas", ha señalado Rodríguez durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a la diputada del Grupo Parlamentario Republicano Etna Estrems.

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La ministra ha asegurado que el Gobierno está trabajando "en todo lo posible" para evitar el desahucio de Maricarmen, con el acompañamiento de Naciones Unidas, sus letrados y los movimientos sociales.

Asimismo, ha reprochado al Partido Popular que, a su juicio, no quiera apoyar medidas para prohibir los desahucios y ha responsabilizado a la Comunidad de Madrid y a la presidenta Isabel Díaz Ayuso de no atender sus competencias en materia de vivienda.

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LA SOLUCIÓN NO ES "CONSTRUIR Y CONSTRUIR"

Estrems, por su parte, ha defendido que la solución al problema de la vivienda no puede pasar únicamente por "construir y construir", en referencia al modelo previo a la crisis de 2008, y ha citado los casi cuatro millones de viviendas vacías que recoge el censo del INE de 2021.

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Por eso, ha reclamado información sobre cuántos pisos vacíos tienen los bancos, cuántos están en entidades públicas como la Sareb o Casa 47 y cuántos acumulan los fondos de inversión y los grandes tenedores.

La diputada también ha denunciado los "incumplimientos" del Gobierno en materia de vivienda y ha recordado que hace casi un año se anunció, junto con la Generalitat de Cataluña, un acuerdo para gestionar 13.000 viviendas y más de 300 solares de la Sareb. "Todavía no sabemos nada de este convenio, ni mucho menos de las viviendas", ha reprochado.

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Asimismo, ha cuestionado el despliegue de Casa 47, que, según ha señalado, casi un año después de su presentación cuenta con un portal con unas 800 viviendas, de las que 93 están en Cataluña. "No hay manera humana de pagar la vivienda. Ni de alquiler ni de compra", ha denunciado, al tiempo que ha reclamado al Gobierno que desbloquee la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones.

Rodríguez ha defendido su gestión explicando que las viviendas adquiridas de la Sareb han tenido que ser compradas, remodeladas y acondicionadas antes de ponerse a disposición de los usuarios.

Además, ha defendido que se ha trabajado para revertir los efectos de la legislación de los gobiernos del Partido Popular y ha diferenciado además Casa 47 de la Sareb, al señalar que esta última era "el banco malo que desahuciaba a la gente para salvar a los bancos".

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ERC PRESETNA UNA PNL PARA CONOCER DATOS DE VIVIENDAS VACÍAS

El grupo parlamentario ERC ha informado de que ha registrado este miércoles una proposición no de ley para reclamar al Gobierno datos actualizados y territorializados sobre las viviendas vacías y su titularidad.

La iniciativa pide publicar los datos del Censo de Viviendas de 2025, identificar las viviendas en manos de entidades financieras, fondos de inversión, socimis, Sareb, Casa 47 y otros grandes tenedores, y cruzar la información del INE con el Catastro y el Registro de la Propiedad.

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