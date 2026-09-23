Proteger el 30% del planeta para 2030 es posible, pero la protección de océanos se está quedando atrás, según un informe

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El objetivo mundial de proteger y conservar al menos el 30% de las tierras y los océanos del planeta de aquí a 2030 (30x30) sigue siendo alcanzable. Sin embargo, los gobiernos deben acelerar sus actuaciones para lograrlo. Por otro lado, si bien los compromisos existentes podrían proteger casi el 30% de las tierras y aguas interiores del mundo para la fecha indicada, la protección de los océanos se está quedando atrás.

Estas son las principales conclusiones de la Evaluación Global 30x30, el análisis más exhaustivo realizado hasta la fecha sobre el avance mundial hacia el objetivo de biodiversidad acordado por los gobiernos en 2022. El texto, publicado este miércoles por Campaign for Nature y Together for the Ocean, examina cómo avanza el 30x30 al tiempo que expone las principales medidas que los países deben adoptar para alcanzar la meta.

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En él, los autores recuerdan que a mayo de 2026 un total de 116 de las 196 Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica han presentado cuantificados para las tierras y aguas interiores. En la actualidad, alrededor del 20% de las tierras y aguas interiores están designadas como protegidas o conservadas.

Más de 50 países informan ya de una cobertura terrestre de al menos el 30% y otros como Brasil, Australia, Canadá, Costa Rica y Colombia han ampliado de forma significativa sus áreas protegidas y conservadas en los últimos años. Si los gobiernos cumplen de manera íntegra sus compromisos, el porcentaje de tierras y aguas interiores protegidas se podría elevar hasta alrededor del 27%.

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EL 3,5% DEL OCÉANO PROTEGIDO DE MANERA EFECTIVA

Frente a esto, la Evaluación Global muestra que la brecha de implementación en el mar es mayor: el 10% del océano mundial está designado para la conservación. Además, los compromisos nacionales cuantificados existentes elevarían esta cifra hasta alrededor del 12% en 2030. La investigación va acompañada del Informe sobre la Brecha en la Protección de los Océanos 2026, que incide en que "sólo el 3,5%" del océano se considera actualmente protegido de forma efectiva.

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Este concluye con que "sólo" se considera efectivamente protegida una pequeña proporción de los ecosistemas esenciales para los que se designan salvaguardas. "Por ejemplo, se informa de que el 33% de los manglares están protegidos, pero solo el 0,3% lo está de forma efectiva; mientras que el 47% de los corales de aguas cálidas se encuentran dentro de áreas protegidas, pero menos del 10% está protegido de forma efectiva", ha explicado.

Sin embargo, la Evaluación Global apunta a que un número creciente de países está empezando a desplazar su atención de la cobertura territorial por sí sola hacia la eficacia de la protección. Por esta parte, indica que Samoa y Portugal han aumentado su protección efectiva hasta el 25,6% y el 9,5% respectivamente, mientras que Indonesia se ha comprometido a evaluar la eficacia de 19,1 millones de hectáreas de áreas marinas protegidas ya existentes.

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A juicio de los autores, el Tratado de Alta Mar --que busca proteger la biodiversidad en las aguas internacionales y que entró en vigor en enero-- ofrece la mayor oportunidad para acelerar la protección de los océanos y subrayan la importancia de garantizar que las áreas designadas se implementen de forma efectiva desde el principio.

EL PAPEL "CRUCIAL" DE LOS INDÍGENAS PARA CONSEGUIR EL 30X30

Por otro lado, el texto recalca el papel "crucial" de los pueblos indígenas y las comunidades locales para alcanzar el 30x30, cuyas tierras podrían abarcar más del 35% de la superficie terrestre mundial.

Según dice, alrededor del 60% de las tierras conocidas de pueblos indígenas y comunidades locales han sufrido un impacto humano nulo o bajo, mientras que más del 40% se superpone con ecosistemas intactos, zonas de alta biodiversidad o áreas que desempeñan una función importante en la estabilización climática.

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157.000 MILLONES DE EUROS AL AÑO

Los autores de la Evaluación Global 30x30 inciden en que los gobiernos pueden cerrar estas brechas de implementación para alcanzar este objetivo pasando rápidamente de los compromisos a la acción, aumentando de forma drástica la financiación y reconociendo formalmente los derechos y el liderazgo de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

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Con respecto a esto último, hacen un llamamiento a todos los países para que adopten medidas urgentes destinadas a reconocer y respaldar toda la variedad de vías de conservación. Esto incluiría los territorios indígenas y tradicionales que generan resultados duraderos para la biodiversidad y seguiría los ejemplos de Brasil, Colombia, Perú, la República Democrática del Congo y Filipinas.

A su vez, piden a los países que aceleren la acción mediante el Tratado de Alta Mar y que garanticen que tanto las áreas protegidas y conservadas nuevas como las ya existentes generen beneficios duraderos para la biodiversidad y las personas. Para conseguir el objetivo 30x30, estiman que se requiere aproximadamente entre 100.000 y 180.000 millones de dólares estadounidenses al año (es decir, entre 87.000 y 157.000 millones de euros al año).

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En comparación, el gasto anual actual es de alrededor de 24.000 millones de dólares (lo que equivale a 21.000 millones de euros). Además, los autores inciden en que la brecha de financiación es "especialmente pronunciada" en el océano. "Se necesitan aproximadamente 16.000 millones de dólares al año (14.000 millones de euros al año), pero actualmente solo se estima un gasto de 1.800 millones de dólares (1.570 millones de euros)", ha indicado.

Para la Evaluación Global, el desafío consiste en desplegar modelos de conservación y financiación exitosos con mucha mayor rapidez y a una escala considerablemente mayor a la actual.

EL 30X30, "UNA INVERSIÓN EN RESILIENCIA CLIMÁTICA"

El director de Campaign for Nature, Brian O'Donnell, ha subrayado como "fundamental" que los gobiernos garanticen que las áreas protegidas y conservadas estén bien gestionadas y aporten beneficios tangibles para la biodiversidad y las personas. Según ha dicho, esto requiere proporcionar la financiación a largo plazo que necesitan para tener éxito.

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"El 30x30 no debería considerarse únicamente un imperativo de conservación, sino una inversión en resiliencia económica, estabilidad climática, seguridad alimentaria e hídrica, salud y prosperidad a largo plazo", ha apuntado.

Por su parte, el exvicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha recalcado que los líderes mundiales deben comprender que la protección de la naturaleza debe ser "un pilar fundamental" en la lucha contra el cambio climático.

"Este verano podría ser un punto de inflexión si los líderes mundiales reconocen que la conservación de la biodiversidad y el cambio climático deben estar entre sus principales prioridades, no solo por el bien de la naturaleza, sino por nuestra propia supervivencia", ha incidido.