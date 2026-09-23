Planas sitúa la cooperación entre España y Latinoamérica como clave para afrontar los retos agroalimentarios

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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido este miércoles la cooperación entre España y Latinoamérica y el Caribe como una vía para dar respuesta a los desafíos que afronta el sector agroalimentario y garantizar su futuro.

El ministro ha asegurado en el acto de presentación del informe 'Perspectivas de la Agricultura y Desarrollo Rural en las Américas 2025-2026', del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que "el objetivo es conseguir que los alimentos lleguen hasta el último ser humano del planeta" y que tal logro solo es posible a través de la colaboración.

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Durante su intervención, Planas ha destacado que "la productividad es la llave para fortalecer los sistemas alimentarios" y que "sin productividad no hay sostenibilidad y sin sostenibilidad no hay productividad duradera".

Planas ha señalado, igualmente, que España y América Latina comparten desafíos como el cambio climático, la escasez de agua, la volatilidad de los insumos, la sanidad animal y vegetal y el relevo generacional, ámbitos en los que ha ofrecido la experiencia española en gestión de riesgos mediante seguros agrarios, modernización de regadíos, innovación, organización de productores y sanidad agroalimentaria.

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No obstante, el ministro español ha defendido un modelo de colaboración cimentado en el intercambio de experiencias y conocimientos tras afirmar que España tiene también "mucho que aprender de la agricultura familiar latinoamericana".

Planas ha apostado por una "autonomía estratégica abierta" que permita reforzar las capacidades propias sin renunciar a unas relaciones comerciales diversificadas y sólidas ante la incertidumbre geopolítica y los efectos del cambio climático.

POTENCIAS ALIMENTARIAS

Asimismo, el titular de Agricultura ha puesto en valor que "a ambos lados del Atlántico hay grandes potencias alimentarias que juegan un papel destacado en la alimentación mundial".

En este sentido, Iberoamérica es el principal exportador neto de alimentos del mundo, mientras que España es el cuarto mayor exportador de la Unión Europea y el séptimo a nivel global, con ventas a la región por más de 2.700 millones de euros en productos agroalimentarios durante 2025.

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Esta relación comercial se articula junto a una agenda de cooperación agraria y de desarrollo rural que cuenta con el IICA, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la cooperación española y la Unión Europea entre sus principales herramientas.

La presentación se ha celebrado en vísperas de la XII Conferencia Iberoamericana de ministros de Agricultura y Pesca en Córdoba, cita en la que participarán 22 delegaciones de los Estados miembros junto al IICA y otras instituciones de la comunidad iberoamericana.

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