Noboa se reunirá con Guterres y con el presidente de Bolivia tras su discurso en la ONU

Guardar

Naciones Unidas/Guayaquil (Ecuador), 23 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunirá este miércoles con el secretario general de la ONU, António Guterres, y con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, tras el discurso que dará en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

De acuerdo a la agenda publicada por la Presidencia del país andino, Noboa intervendrá en la ONU y posteriormente se reunirá con Paz, con quien ya ha mantenido encuentros bilaterales en al menos dos ocasiones.

PUBLICIDAD

Como parte de sus actividades, también hablará con Guterres y tendrá una reunión bilateral con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

La Presidencia no dio detalles sobre los temas que se abordarán en estos encuentros.

Está previsto que Noboa regrese este mismo miércoles a Ecuador, según el decreto ejecutivo en el que oficializó su viaje a Nueva York.

El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Roberto Kury, dijo este miércoles en una entrevista con el canal Teleamazonas que el presidente Noboa hablará en la Asamblea de la ONU sobre los pilares de la política exterior del país andino, entre ellos el problema de la seguridad, "que no es un problema local, sino regional, y de esa misma manera hay que atacarlo".

PUBLICIDAD

Ecuador está desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por Noboa, debido a la crisis de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años y que el Gobierno atribuye a la disputa entre grupos criminales vinculados principalmente con el narcotráfico y declarados como "terroristas".

El canciller también dijo que el mandatario hablará sobre la necesidad de incrementar el comercio entre países aliados. EFE