Milei promete ante la ONU poca regulación y beneficios fiscales para empresas de IA

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Naciones Unidas/Buenos Aires, 23 sep (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, prometió este miércoles ante la Asamblea General de la ONU poca regulación, beneficios fiscales y "responsabilidad limitada" para las empresas que operen con agentes de inteligencia artificial (IA), en medio del debate en su país sobre el proyecto de ley que contempla la creación de corporaciones no humanas.

"Tenemos los minerales críticos, la energía, el talento y la capacidad para competir en cada eslabón de esa cadena de valor y queremos ser el lugar más competitivo al mundo para desarrollarla, con un marco jurídico de vanguardia, el compromiso de no regular de manera preventiva, responsabilidad limitada para las empresas que operen con agentes de IA y beneficios fiscales", dijo el mandatario.

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La responsabilidad limitada es una figura del derecho comercial que permite a las empresas solo responder por deudas, infracciones o delitos con dinero o bienes aportados, pero que sería insuficiente ante consecuencias imprevisibles por el uso de la IA.

Esta promesa ante la ONU se produce mientras en Argentina se discute una reforma de la actual Ley de Sociedades Comerciales, impulsada por el Gobierno de Milei, que introduce por primera vez a nivel internacional una figura societaria que no requiere "trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria", según el texto.

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Para los detractores del proyecto, en mayor medida organizaciones de la sociedad civil, otorgar personería jurídica y responsabilidad limitada a empresas sin humanos representa un riesgo sin precedentes y un posible escenario de impunidad tecnológica.

"Es necesario que sea Occidente quien lidere el desarrollo de la tecnología para asegurarnos que sea acorde a nuestros valores", dijo Milei ante la ONU, al advertir sobre el "costo de convertir al Estado en un obstáculo permanente para la iniciativa humana".

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En un clima mundial de alarma por el rápido desarrollo de la IA, después de las advertencias de varios responsables de la industria, y de debate sobre la necesidad de regulación, el presidente argentino aseguró que estos avances tecnológicos "exigen prudencia pero no miedo".

Precisamente, este miércoles la ONU celebrará una reunión de alto nivel sobre los riesgos de la IA para la paz y la seguridad global, con la participación de Sam Altman (OpenAI) y Dario Amodei (Anthropic), responsables del desarrollo de esta tecnología a nivel mundial, junto al investigador Yoshua Bengio y al director ejecutivo de Hugging Face, Clément Delangue. EFE

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(foto)(video)