Agencias

Milei pide negociaciones sobre Malvinas y amenaza con consecuencias para las empresas

Guardar

Naciones Unidas/Buenos Aires, 23 sep (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, pidió este miércoles a Reino Unido "reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía" de las islas Malvinas y advirtió que habrá consecuencias para las empresas que explotan recursos naturales en esa zona del Atlántico Sur sin la autorización de su Gobierno.

Milei pronunció estas palabras ante la Asamblea General de la ONU, donde fue tajante al afirmar: "No seremos indiferentes frente a quienes exploten recursos bajo ocupación ilegítima e ilegal".

PUBLICIDAD

"La posición de Argentina está tomada. No vengo a decirles que la Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato. (Argentina) va a tomar cartas en el asunto", añadió tras lanzar duros ataques contra esta organización supranacional. EFE

(foto)(video)

Últimas Noticias

Alianza de grupos armados dice haber atacado a tropas del Gobierno etíope en dos regiones

Infobae

Braulio Vázquez: "Elegimos a Javier Aguirre porque necesitamos a alguien que no le asusten los retos"

Braulio Vázquez: "Elegimos a Javier Aguirre porque necesitamos a alguien que no le asusten los retos"

OpenAI se apoya en un grupo de matemáticos de élite tras la polémica por su solución a un problema del Milenio

OpenAI se apoya en un grupo de matemáticos de élite tras la polémica por su solución a un problema del Milenio

AMP. El Supremo confirma 4 años de cárcel para el futbolista Santi Mina por abuso sexual a una mujer

AMP. El Supremo confirma 4 años de cárcel para el futbolista Santi Mina por abuso sexual a una mujer

Países Bajos volverá a Eurovisión en 2027 pese a la retirada del organizador habitual

Infobae