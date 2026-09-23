México busca elevar a un 40% el valor agregado de sus exportaciones mientras avanza T-MEC

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Ciudad de México, 23 sep (EFE).- México prepara con Estados Unidos y Canadá un plan gradual para sustituir insumos importados desde Asia y otras regiones, con el objetivo de elevar hasta un 40 % el valor agregado regional de algunas exportaciones, a la par que negocia la extensión de acuerdo comercial T-MEC, afirmó este miércoles el subsecretario mexicano de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez.

El funcionario mexicano explicó que la estrategia busca identificar qué componentes y suministros pueden producirse de forma viable en Norteamérica, sin pretender sustituir de inmediato todas las compras externas.

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“Estamos trabajando con los Estados Unidos para hacer un plan de transición gradual y ver qué sí nos podemos ir trayendo que sea factible”, señaló Gutiérrez Romano durante la quinta convención binacional México-Estados Unidos de la América Society of México.

Añadió que el proceso contempla hablar con las industrias y ofrecer protección comercial para impulsar nuevas cadenas de suministro regionales.

El subsecretario enmarcó el proyecto en el Plan México, que busca escalar a la economía mexicana entre las diez principales en todo el mundo.

Asimismo, lo vinculó con las conversaciones comerciales que el Gobierno mantiene con Washington durante la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en las que, según dijo, uno de los objetivos es reducir la dependencia de importaciones procedentes de fuera de Norteamérica.

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Gutiérrez sostuvo que el modelo industrial mexicano basado en importar componentes, ensamblarlos y después exportar el producto terminado a Estados Unidos deberá transformarse para incorporar una mayor proporción de insumos fabricados en México y en la región.

Como ejemplo mencionó la industria electrónica, cuyas exportaciones a Estados Unidos, aseguró, crecen a un ritmo anual del 60 %, pero cuyo valor agregado mexicano se mantiene entre el 7 % y el 8 %.

La meta, explicó, es llevar esa proporción “al 20 o al 30 o al 40 % de la mano de los Estados Unidos y de Canadá”, un objetivo que, afirmó, México busca extender a buena parte de su industria.

El funcionario reconoció que el escenario comercial internacional es “complicado” y “complejo”, pero consideró que la reconfiguración impulsada por Estados Unidos abre oportunidades para México si logra profundizar la integración productiva norteamericana.

Según Gutiérrez Romano, Washington busca recuperar capacidad manufacturera y ha colocado la seguridad económica y nacional entre los factores centrales de su política comercial, por encima del criterio de obtener únicamente los precios más bajos.

En ese contexto, aseguró que México puede beneficiarse de una mayor diferencia arancelaria frente a competidores de otras regiones y confió en que el país “va a salir con un buen resultado” de la reestructuración global si avanza junto con Estados Unidos y Canadá durante los próximos años. EFE

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