Matrimonio entre menonitas paraguayos culmina en denuncia por presunta trata en Bolivia

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Asunción, 23 sep (EFE).- Un menonita oriundo de Paraguay fue detenido en su país tras ser acusado en Bolivia de presunta trata de personas por los padres de su esposa, una paraguaya de su misma comunidad que ha expresado haber contraído matrimonio sin presiones ni coerciones, informaron fuentes del caso.

En una entrevista con el canal local NPY, el abogado defensor del joven, Carlos Rodríguez, dijo que su cliente, David Wiebe Martens, fue detenido tras la apertura en el vecino país de una investigación por supuesta trata y bajo una normativa contra este delito del Mercosur.

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La denuncia ocurrió después de que Wiebe Martens, de 20 años, contrajera nupcias a finales de abril pasado con Sara Loewen Fehr, de 19, y en contra de la opinión de los padres de ella.

Ambos jóvenes son oriundos de la colonia Río Verde, fundada en 1969 -según medios locales- por familias menonitas que llegaron a Paraguay desde México.

Pero vivían desde hace varios años en la colonia menonita Neuland Tunas de la ciudad boliviana de Santa Cruz, donde se trasladaron con sus familias y se enamoraron, según el diario ABC Color.

En enero pasado, los jóvenes regresaron a Río Verde para formar una familia y fueron acogidos por familiares de Wiebe Martens.

Sin embargo, unos días después los padres de la mujer se trasladaron a Paraguay para convencerla de romper con el joven y regresar a Bolivia.

Ante su negativa, los padres regresaron a Bolivia, pero luego los tíos paternos de la joven se encargaron de trasladar a la mujer hasta la frontera con Bolivia, donde la entregaron a sus progenitores.

Pero al regresar a Bolivia, Sara estuvo internada en una institución de cuidado mental después de una depresión. Al salir, se reencontró con su esposo, quien fue a buscarla, y regresó a Paraguay.

El episodio ha saltado a los medios locales, que han recordado la historia del inglés William Shakespeare, 'Romeo y Julieta'.

"Sí", dijo brevemente Sara cuando un periodista le preguntó si estaba en Paraguay por voluntad propia, de acuerdo a la traducción de un intérprete. "Yo no quiero ir más a Bolivia", agregó.

El abogado del hombre también dijo que los padres de ambos, especialmente los de la joven, se oponen a la relación "por una cuestión ideológica y religiosa".

Asimismo, adelantó que el joven denunció a los tíos de su esposa, que ya están imputados por la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de coacción, privación de libertad y extrañamiento de personas. EFE