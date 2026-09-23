Agencias

Los rebeldes de Tigré anuncian "combates defensivos" contra fuerzas del Gobierno etíope

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Adís Abeba, 23 sep (EFE).- Los rebeldes de la región etíope norteña de Tigré anunciaron este miércoles el inicio de "combates defensivos" contra fuerzas del Gobierno federal de Etiopía, que acusó su vez a los insurgentes de perpetrar ataques contra "posiciones gubernamentales" en las regiones limítrofes de Afar y Amhara.

En un comunicado, el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) acusó al Ejecutivo central de una "invasión y ataque abierto" contra la región y subrayó que ordenó a sus fuerzas adoptar una estrategia de "combate defensivo", tras capturar los tres aeropuertos de Tigré.

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Por su parte, Getachew Reda, asesor del primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, para Asuntos de África del Este, aseguró en la red social X que "la cúpula del FPLT lanzó esta madrugada una ofensiva a gran escala contra posiciones gubernamentales en Afar y Amhar". EFE

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