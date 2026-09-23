López defiende regular la IA tras el 'Plan IA360' del Gobierno: "No puede salir al mercado sin ninguna regla"

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha abogado por una "tercera vía" para desarrollar una inteligencia artificial (IA) "segura" frente a la "carrera desbocada" entre Estados Unidos y China tras el anuncio, por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del 'Plan IA360', advirtiendo de que esta tecnología "no puede salir al mercado sin ninguna regla, como no salieron los automóviles".

"Nosotros llevamos mucho tiempo alzando la voz porque hay una carrera desbocada. El otro día decía un experto que tenemos en la Agencia Española de Supervisión (AESIA) que, más que una carrera, era una estampida, básicamente entre Estados Unidos y China; y algunos venimos diciendo que hay que tener una tercera vía: una inteligencia artificial segura", ha señalado López para insistir en que el 'Plan IA360' busca regular esta herramienta porque es "la primera tecnología que se puede desarrollar por sí misma".

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López ha explicado este miércoles en una entrevista en 'Radio Pamplona Cadena Ser' que se trata de regular "para maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos", ya que la IA "tiene posibilidades infinitas y maravillosas", pero también presenta amenazas para la energía española, la privacidad, la soberanía, la seguridad, la ciberseguridad y la defensa.

En este sentido, el ministro ha puesto en valor que España cuenta con "la mejor conectividad del mundo", "infraestructura de supercomputación", "muchas empresas avanzadas tecnológicamente" y "una Administración Pública digitalizada", entre otras cuestiones.

SEMEJANZA CON EL AUTOMÓVIL Y LA ENERGÍA NUCLEAR

López ha defendido que "la regulación no ha sido lo contrario de la innovación", argumentando que las normas de tráfico o elementos como el airbag "han servido para que las industrias del automóvil innoven, mejoren y compitan", por lo que "lo mismo hay que hacer con la inteligencia artificial".

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Del mismo modo, ha recordado que con la energía nuclear "hubo un acuerdo internacional, un tratado de no proliferación" al descubrirse sus amenazas, motivo por el cual ha manifestado que se está trabajando en Naciones Unidas "para regular la inteligencia artificial" y "no para frenarla, para regularla, para encauzarla".

Por último, al ser preguntado por la apuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en Estados Unidos por acelerar la IA frente a la regulación europea, Óscar López ha matizado que en España "también se apuesta por acelerar el desarrollo", aclarando que el problema es "quien defiende un desarrollo sin controles, sin normas, la ley de la selva".

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Sobre ello, ha alertado de que hay que "hacer las cosas a tiempo y regular para el bien" para evitar que suceda como con las redes sociales, donde, "20 años después de que nacieran Twitter o Instagram o TikTok, ha habido una pandemia de salud mental, suicidios, acosos".

'PLAN IA360'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes el 'Plan IA360' para el despliegue responsable de la IA y ha anunciado que convocará el próximo mes a los agentes sociales --patronal y sindicatos-- para avanzar "en un gran acuerdo de país y un nuevo contrato social" en torno a esta tecnología.

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"Es evidente que este desafío de la inteligencia artificial ya no es para dentro de 5, 10 ó 50 años, es de ahora mismo. Y da la sensación de que llegamos un poco tarde", ha señalado el jefe del Ejecutivo durante el acto 'IA360: Plan para un despliegue responsable de la IA', celebrado esta semana en el Complejo de la Moncloa.