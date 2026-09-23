Santa Marta amanece con calles vacías pese al parte de normalidad del Gobierno colombiano

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Bogotá, 23 sep (EFE).- Santa Marta, una de las principales ciudades turísticas del Caribe colombiano, amaneció este miércoles con calles vacías y comercios cerrados pese al despliegue militar ordenado por el presidente, Abelardo de la Espriella, tras la ola de violencia desatada por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Videos difundidos en redes sociales muestran calles vacías y establecimientos comerciales cerrados en distintos sectores de la ciudad, una situación que contrasta con el reporte del Ministerio de Defensa, que aseguró que la movilidad y el comercio "recuperan la normalidad" y que los puntos de obstrucción vial reportados por la ciudadanía ya fueron despejados.

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El ambiente en la capital del departamento de Magdalena (norte) continúa marcado por el temor y la incertidumbre entre habitantes y comerciantes, después de una jornada en la que fueron quemados vehículos, se registraron disparos y hombres armados intimidaron a propietarios de comercios para que no abrieran sus establecimientos.

La tensión se mantiene mientras transcurre el plazo de 48 horas anunciado por las ACSN, que comenzó el lunes después de una operación de la fuerza pública en la Sierra Nevada en la que murió alias Cholo, señalado como segundo cabecilla de esa organización armada ilegal.

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Aunque las autoridades insisten en que la situación está bajo control, los reportes sobre la actividad en las calles muestran una ciudad que todavía no recupera completamente su dinámica habitual y medios locales han informado además de afectaciones al transporte y del cierre de establecimientos por temor a nuevas acciones de los grupos armados.

El presidente De la Espriella se trasladó el martes a Santa Marta y recorrió algunos sectores de la ciudad acompañado de integrantes de la fuerza pública, después de ordenar la militarización de la capital del Magdalena.

"Estamos directamente con nuestra fuerza pública patrullando todos los barrios", dijo el mandatario en un video publicado en sus redes sociales durante el recorrido en le que aparece con una pistola al cinto.

De la Espriella aseguró que las ACSN, Los Pachenca y el Clan del Golfo no van a "arrodillar al pueblo colombiano" y afirmó que su Gobierno enfrentará a estas organizaciones "con toda la determinación".

El Ministerio de Defensa informó este miércoles de nueve capturas en flagrancia por delitos que incluyen terrorismo, porte ilegal de armas, receptación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Según el comunicado, una de las capturas se produjo en Santa Marta por terrorismo y otras dos en Ciénaga por receptación.

Además, el Gobierno asegura haber restablecido los cinco puntos de obstrucción vial reportados en la zona y mantiene un dispositivo de más de 300 uniformados especializados en Santa Marta, Riohacha y Dibulla, en La Guajira, otro departamento afectado por las amenazas de las ACSN. EFE

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