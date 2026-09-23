La OEA pide transparencia al Congreso de Guatemala para elegir al fiscal del gasto público

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Ciudad de Guatemala, 23 sep (EFE).- La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para Guatemala exhortó este miércoles al Congreso y la comisión encargada de elegir al próximo contralor general de Cuentas a garantizar un proceso transparente, tras la conformación de la nómina final de seis candidatos.

En un comunicado, la OEA pidió a ambas instancias a mantener la designación "libre de compromisos sobre auditorías, nombramientos o trato favorable", fundamentando la decisión en la idoneidad y honorabilidad de los aspirantes.

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"Los expedientes remitidos al Congreso deben permitir conocer las calificaciones, los señalamientos y descargos, las verificaciones realizadas y las razones de las decisiones", subrayó la misión.

El despliegue de esta misión responde a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana acordada por el Consejo Permanente tras la crisis por las elecciones de 2023, cuando el Ministerio Público (Fiscalía) y el sistema de justicia pusieron en riesgo la transición democrática.

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A solicitud del Estado guatemalteco, la comitiva mantiene un mandato de acompañamiento político, monitoreo institucional y mediación para disuadir actos que vulneren el orden constitucional.

La Contraloría General de Cuentas es el principal órgano de fiscalización del gasto público en Guatemala, clave contra la corrupción en un contexto marcado por intentos de cooptación de las instituciones de control. El próximo contralor estará en el cargo para el periodo 2026-2030.

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El proceso está en manos de una Comisión de Postulación -integrada por decanos universitarios y gremios profesionales-, un mecanismo que, según diversos analistas, padece de cuestionamientos debido a injerencias externas y a la inestabilidad en entidades clave como la estatal Universidad de San Carlos.

La Misión instó además a garantizar objetividad en la emisión de las solvencias requeridas a los candidatos para evitar que la fiscalización se utilice como un mecanismo de "presión o exclusión política".

El Congreso de Guatemala deberá realizar la elección antes del 13 de octubre, fecha en que está programada la toma de posesión del nuevo titular de la entidad. EFE