La Bolsa de México pierde un 0,28 % y se ubica en las 64.276,72 unidades

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Ciudad de México, 23 sep (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este martes un 0,28 %, tras dos sesiones de ganancias, lo que empujó al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) hasta las 64.276,72 unidades, en una sesión de pérdidas en el mundo.

“El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, debido a la expectativa de que la Reserva Federal estadounidense será más restrictiva”, dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Bas, quien precisó que el Nasdaq Compsite, el Dow Jones y el S&P 500 registraron caídas en Estados Unidos.

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En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida de 0,28 %, luego de dos sesiones de ganancias".

Al interior del mercado mexicano, indicó, resaltaron las ganancias de las emisoras: Cemex (-3,04 %), Chedraui (-1,88 %), Gentera (-0,76 %), Sigma (-0,71 %) y GCC (-0,71 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, apuntó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en -1,76 %, mientras retrocede un -0,05 % en el mes.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 1,27 % frente al dólar, al pasar de 17,29 a 17,51 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 178,2 millones de títulos por un importe de 18.283 millones de pesos (unos 1.044 millones de dólares).

De las 771 firmas que cotizaron en la jornada, 429 terminaron con sus precios al alza, 311 tuvieron pérdidas y 31 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de Fomento Económico Mexicano (FEMSA UB), con el 4,32 %; del conglomerado industrial Grupo Kuo (KUO B), con el 4,26 %, y de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 2,61 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la firma inmobiliaria Viviendas Integrales (VINTE), con el -4,06; de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Gicsa (GICSA B), con el -3,23, y de la empresa de materiales de construcción Cemex (CEMEX CPO), con el -3,04 %. EFE