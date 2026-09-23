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JAECOO 7 PHEV: la SUV híbrida para quienes combinan ciudad, carretera y exploración

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 23 de septiembre de 2026

· En un momento donde los usuarios buscan eficiencia, autonomía y mayor libertad de uso, JAECOO 7 PHEV plantea una respuesta híbrida para rutinas que no se quedan en la ciudad

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Los vehículos híbridos enchufables han ganado espacio porque responden a una necesidad concreta: usar energía eléctrica en recorridos cotidianos y conservar autonomía para distancias más largas. Esta combinación resulta especialmente relevante para quienes buscan acercarse a la electrificación sin depender por completo de la infraestructura de carga.

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Dentro del portafolio de OMODA & JAECOO, JAECOO 7 PHEV se ubica en esa intersección entre eficiencia urbana y capacidad para explorar. Su propuesta permite hablar de una SUV pensada para usuarios que viven la ciudad, pero que también necesitan margen para carretera, viajes cortos y actividades outdoor.

Una respuesta híbrida para rutas variables

El valor de una SUV híbrida enchufable está en su capacidad para adaptarse al tipo de trayecto. JAECOO 7 PHEV ofrece 106 km de rango eléctrico y una autonomía combinada de 1,300 km, cifras que permiten ubicarla como una opción para quienes alternan ciudad y carretera durante la misma semana. También registra un consumo combinado de 31.6 km/L.

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Estos datos no solo hablan de eficiencia: reflejan una forma más flexible de usar el vehículo para manejar entre semana en trayectos cortos, salir de la ciudad cuando aparece un plan y mantener respaldo para rutas donde la disponibilidad de carga puede variar.

Ciudad, carretera y un perfil outdoor

JAECOO se ha construido alrededor de una lectura urbana del espíritu off-road: vehículos con presencia para la ciudad, pero pensados para usuarios que no quieren limitar su movilidad al asfalto cotidiano. En JAECOO 7 PHEV, esa idea se expresa desde una combinación de tecnología híbrida, autonomía y asistencias de manejo.

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La SUV integra hasta 20 sistemas ADAS y cámara 540°, herramientas útiles en escenarios donde la visibilidad y la anticipación importan: estacionamientos, avenidas saturadas, incorporaciones, carretera o rutas desconocidas. Así, el enfoque no busca plantear una aventura extrema, sino una movilidad más abierta.

Eficiencia con sentido práctico

La electrificación suele hablarse desde cifras, pero su relevancia aparece en el uso diario. En ese sentido, JAECOO 7 PHEV plantea una lectura pragmática de la movilidad electrificada. Su rango eléctrico atiende los recorridos de alta frecuencia, su autonomía combinada amplía las posibilidades fuera de la ciudad y su tecnología de asistencia refuerza la experiencia en contextos urbanos y de carretera.

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Esta lógica a diferencia de otras propuestas dentro del portafolio. Mientras JAECOO 5 permite hablar de practicidad urbana, mascotas y vida outdoor ligera, JAECOO 7 PHEV abre una conversación más enfocada en electrificación, autonomía y versatilidad para usuarios que recorren más distancia y buscan mayor margen de uso.

Una SUV para moverse con más libertad

La decisión de compra de una SUV cada vez depende menos de un solo atributo. Los usuarios observan cómo se comporta el vehículo en la vida diaria, qué tan fácil se adapta a cambios de plan, cuánto margen ofrece en carretera y qué tan útil resulta su tecnología.

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JAECOO 7 PHEV responde a ese tipo de evaluación con una propuesta híbrida enchufable que combina eficiencia, autonomía y asistencia al manejo. Para OMODA & JAECOO, este modelo fortalece una visión de movilidad donde la ciudad, la carretera y la exploración forman parte de una misma rutina.

En un mercado donde los usuarios buscan vehículos más versátiles, JAECOO 7 PHEV permite aprovechar la electrificación desde una perspectiva concreta: una herramienta para moverse con más libertad en el presente.

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Sitios:www.chirey.mx www.omoda.mx www.jaecoo.mx

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

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CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA & JAECOO

OMODA & JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA & JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

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FUENTE OMODA & JAECOO MEXICO