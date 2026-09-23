El Supremo de Brasil iguala la licencia de maternidad de madres biológicas y adoptivas

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Río de Janeiro, 23 sep (EFE).- El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, en decisión unánime de sus diez miembros, igualó este miércoles el tiempo de licencia de maternidad al que tienen derecho las madres adoptivas con el que ya disfrutan las biológicas.

Según la sentencia de la Corte Suprema brasileña, las mujeres adoptivas tendrán a partir de ahora derecho a 120 días de licencia remunerada en sus trabajos, independiente del tipo de vínculo laboral, el mismo tiempo de licencia de maternidad con que cuentan las madres biológicas.

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El plazo, que puede ser prorrogado por otros 60 días en casos especiales, comienza a contar a partir del noveno mes de gestación, del parto, de la obtención de la guarda del niño adoptado o de la alta hospitalaria de la mujer que dio a luz.

La nueva regla vale tanto para las madres con empleo formal en empresas privadas como para las funcionarias públicas.

La decisión que extendió los derechos de las madres adoptivas fue tomada en respuesta a un recurso presentado por la Procuraduría General de la República en octubre de 2023.

El magistrado Alexandre de Moraes, que fue instructor del caso, argumentó que las licencias tienen el objetivo de crear vínculos afectivos entre las madres y los hijos, por lo que no pueden tener plazos diferenciados.

De acuerdo con Moraes, la Constitución no diferencia entre hijos biológicos y adoptivos, por lo que no justifica tratamientos diferentes en las licencias para sus madres.

El instructor también calificó como inconstitucionales las reglas que reducen el período de licencia de acuerdo a la edad del menor adoptado.

Actualmente las madres adoptantes en empleos públicos tienen derecho a 90 días de licencia si su hijo tiene hasta un año de edad y 30 días en caso de que sean mayores de un año. EFE