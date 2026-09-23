El proveedor de servicios de diálisis Fresenius Medical Care sufre un ataque cibernético

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Fráncfort (Alemania), 23 sep (EFE).- La empresa de servicios de diálisis Fresenius Medical Care sufrió un ataque cibernético, que no ha afectado a sus dispositivos médicos, la atención al paciente, las operaciones de fabricación ni la continuidad del negocio.

Fresenius Medica Care informó de que investiga "un incidente de ciberseguridad relacionado con el acceso no autorizado a un número limitado de sistemas internos".

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La compañía tomó medidas inmediatas para contener y abordar la situación e informó a la Policía tras detectar el ataque.

Otras empresas alemanas como los hipermercados Lidl o la compañía ferroviaria Deutsche Bahn han sufrido ciberataques este año. EFE