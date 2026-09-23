El foro Global América Latina pone el foco en las luces y sombras de la región

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Nueva York, 23 sep (EFE).- El VIII Foro Global América Latina, que se celebró este miércoles en Nueva York, puso el foco en las luces y sombras de la región en un momento de gran cambio a nivel mundial por las tensiones geopolíticas y la revolución de las nuevas tecnologías.

A lo largo de cuatro paneles, expolíticos, profesores y otros expertos ahondaron en el panorama actual de la comunidad latina en Estados Unidos, así como en el papel de la región en una economía mundial cambiante, las consecuencias internacionales de los conflictos en Oriente Medio y el clima electoral en diversos países de Latinoamérica.

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El exmandatario dominicano Leonel Fernández (1996-2000; 2004-2012), presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), que organiza este evento, reiteró hoy el importante papel que juega la comunidad latinoamericana en Estados Unidos, que ya se ha convertido en “la primera mayoría de la minoría”.

El español Juan Luis Cebrián, periodista y exdirector del periódico El País, destacó al término de la jornada que América Latina tiene “muchos problemas, pero no tiene guerras y, además, tiene riqueza”, por lo que “hay una oportunidad para la región si esta sabe aprovecharla”.

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Estas luces y sombras de las que hablaba Cebrián fueron precisamente el foco de muchos de los paneles que acogió hoy el foro.

“Todos los países de América Latina tenemos una crisis gigantesca de participación de la ciudadanía (en las elecciones)”, mencionó por ejemplo Alejandra Barrios, directora nacional de la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia).

Barrios relacionó esta crisis con la desaparición de organizaciones de la sociedad civil en América Latina que brindaban apoyo en esta cuestión, así como con el distanciamiento de instituciones como la Unión Europea (UE), “a la que hoy tienen entretenida Rusia y Ucrania”.

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“Hoy no tenemos partidos políticos fuertes, sino populismos individuales que construyen imaginarios a través de las redes sociales, potenciados por inteligencia artificial (IA) que decide de manera autónoma con sus seguidores cuáles son las mejores políticas para gobernar”, apostilló.

El analista político Gonzalo Banda habló, por su parte, de una “insatisfacción” de la sociedad para con los Gobiernos y resaltó la inestabilidad de algunas democracias latinoamericanas.

“El único país en que esto no sucede es Uruguay, donde hay más o menos una representación política estable. Pero claro, las democracias latinoamericanas no tienden a ser tan aburridas en el sentido responsable”, comentó.

En Estados Unidos, mientras, el voto de la comunidad latina puede marcar la diferencia, por ejemplo, en las elecciones de mitad de mandato del próximo noviembre, una de las mayores preocupaciones de la población latina en el país es la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, destacó Katharine Pichardo, presidenta y directora ejecutiva de la organización Latino Victory.

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Eduardo Gamarra, profesor de política y relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida, opinó por su parte que es probable que tenga lugar “un colapso espectacular de la coalición republicana latina de 2024”.

Así, destacó que, en septiembre, el 54 % de los votantes probables entre los latinos se decantaba por los demócratas, mientras que alrededor del 41 % prefería a los candidatos republicanos.

Con él coincidió Mark Hugo López, director de investigación sobre raza y etnia del Pew Research Center: “Muchos latinos se preocupan más por la posibilidad de que ellos mismos o alguien que conocen sean deportados. Además, hay cada vez más latinos que llevan consigo sus documentos de ciudadanía o sus pasaportes para demostrar que se encuentran legalmente en el país”. EFE

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(foto)(video)

La Agencia EFE contó con el apoyo de Funglode para la elaboración de este contenido.