EE.UU. condena la ofensiva de los rebeldes de Tigré y amenaza con nuevas sanciones

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Adís Abeba, 23 sep (EFE).- El embajador de Estados Unidos en Etiopía, Ervin Massinga, condenó este miércoles la "ofensiva a gran escala" lanzada por el Frente de Liberación del Pueblo de Tigré (TPLF) en el norte del país y amenazó con imponer nuevas sanciones contra los dirigentes rebeldes.

Massinga tildó de "mala decisión" las acciones militares del TPLF y criticó que los rebeldes rechacen el diálogo con el mediador de la Unión Africana (UA), el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo (1999-2007).

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“Rechazar el diálogo patrocinado por la UA del expresidente Obasanjo y lanzarse a una pelea imposible de ganar no aporta nada a la población. Sería sensato que otros grupos armados evitaran seguir este camino”, afirmó el diplomático.

Además advirtió de que Washington dispone de herramientas para "sancionar a otros líderes que intenten empujar a Etiopía por el camino equivocado".

Por último, Massinga indicó que sigue convencido de que “un diálogo político razonable es la vía correcta”.

El pronunciamiento de Washington se produce tras el anuncio de una alianza opositora de siete grupos armados —que integra el TPLF— de haber iniciado contraofensivas en las regiones de Amhara y Afar en respuesta a ataques aéreos y terrestres del Ejército etíope, luego de que las fuerzas tigrenses tomaran el control de tres aeropuertos de Tigré.

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Ante la postura de Estados Unidos y la UA, el vicepresidente del TPLF y vicegobernador de Tigré, Amanuel Assefa, calificó la postura de "profundamente decepcionante".

"Es profundamente decepcionante ver una postura tan injusta por parte del embajador de Estados Unidos y del comisionado de la UA, especialmente cuando parecen hacer la vista gorda ante los continuos ataques aéreos y con drones llevados a cabo por un régimen autoritario, provocando innumerables víctimas civiles en Tigré", sostuvo Assefa.

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El dirigente tigrense cuestionó que se atribuya la culpa a las fuerzas regionales mientras "cientos de miles de desplazados internos llevan años sufriendo en campamentos improvisados", al señalar que existen aspectos sobre la imparcialidad internacional que resultan "profundamente preocupantes".

Tras la ocupación de los aeropuertos de Mekelle (capital regional), Axum y Shire, los rebeldes anunciaron el inicio de una “guerra defensiva” contra el Gobierno federal de Etiopía a quien acusó de lanzar una “invasión y ataque abierto” mediante “aviones, drones y artillería pesada” junto a una ofensiva terrestre contra la región.

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Estas acciones avivan todavía más los temores del estallido de un nuevo conflicto en Tigré, luego de la guerra que enfrentó entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022 a los rebeldes con las fuerzas federales, en las que murieron al menos 600.000 personas según Obasanjo.

El TPLF desafió en mayo pasado al Ejecutivo etíope al declarar que reinstauraba el gobierno regional que regía en Tigré antes de la guerra al rechazar la extensión del mandato de la Administración Provisional en abril establecida mediante el acuerdo de paz de Pretoria, que puso fin al conflicto.

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Las autoridades rebeldes acusan al Gobierno federal de "violar abiertamente" el acuerdo de paz, citando múltiples ataques aéreos recientes.

El Ejecutivo del primer ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, acusa al TPLF de establecer una alianza militar hostil con la vecina Eritrea y con la nueva coalición opositora a fin de derribar a la Administración central. EFE