Cuerpo confirma que el nuevo decreto de ayudas por la inflación se aprobará el próximo martes

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado este miércoles en el Congreso que el nuevo decreto de ayudas por la crisis inflacionista derivada del conflicto en Oriente Próximo se aprobará en el Consejo de Ministros el próximo martes, 29 de septiembre.

En la sesión de control al Gobierno, el ministro ha avanzado la publicación de este nuevo paquete de ayudas antes de que decaigan en octubre algunas de las medidas de apoyo a los sectores productivos que estaban incluidas en paquetes anteriores.

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Precisamente esta semana, Cuerpo y también el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, trasladaron a la industria agroalimentaria la voluntad del Gobierno de seguir apoyando al sector ante el impacto de la guerra de Irán más allá del 30 de septiembre, fecha en la que dejan de estar en vigor las medidas del plan integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio.

El vicepresidente también se ha reunido en los últimos días con el sector industrial y energético, así como con los agentes sociales para abordar las medidas anticrisis.