Convocan protesta contra el dueño del estadio en Massachusetts donde actuará Ed Sheeran

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Nueva York, 23 sep (EFE).- El concierto de Ed Sheeran el próximo sábado en Massachusetts estará acompañado por una protesta convocada por la red Peace Action contra el empresario Robert Kraft y su papel en la exclusión del rapero Macklemore como telonero de la gira que realiza el británico en Estados Unidos.

La manifestación tendrá lugar frente al Gillette Stadium, propiedad de Kraft, y forma parte de la movilización estatal 'Stop the Madness in Washington' (Detengamos la locura en Washington), que incluye protestas en Boston, Worcester, Springfield y otras comunidades, según Peace Action y The Boston Globe.

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La protesta de Foxborough, donde se encuentra el estadio, estará centrada además en la controversia que rodea a la gira 'Loop Tour' de Sheeran.

Macklemore denunció la pasada semana que había sido excluido de la gira después de realizar comentarios a favor de Palestina durante sus actuaciones del 4 y 5 de septiembre en el estadio MetLife de Nueva Jersey, cuando ejercía de telonero de Sheeran, y acusó a Kraft de instar a otros propietarios de estadios a impedir sus actuaciones.

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Otros artistas que formaban parte de la gira se retiraron en solidaridad con Macklemore.

"Kraft ha reconocido su oposición a la actuación de Macklemore en el estadio después de que el rapero utilizara sus presentaciones para pronunciarse sobre Palestina. Sheeran ha dicho que la decisión de retirar a Macklemore no fue suya y que, en última instancia, la decisión recaía en los promotores y los recintos", indicó Peace Action.

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Sostienen que la protesta va más allá de la controversia entre los artistas y apunta al creciente poder de los multimillonarios y de las instituciones poderosas para influir tanto en la política como en los límites del debate público.

La ONG publicó hoy en X que Kraft, dueño de los New England Patriots, es "el multimillonario de Boston y simpatizante del genocidio que hizo posible esto (la protesta)". EFE