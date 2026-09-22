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vivo Vuelve a Ser Clasificado Entre las 100 Mejores Marcas de Kantar BrandZ China, Ocupa el Puesto 33 y Gana el Premio Kantar BrandZ Estrella Inspiradora de la Innovación - Avance de la Industria

PR Newswire

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SHANGHAI, 22 de septiembre de 2026

SHANGHAI, 22 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 9 de septiembre, Kantar celebró en el Hotel W de Shanghái el Festival de Marcas de China Kantar BrandZ 2026 «Smart Creates Everything» y el anuncio de las 100 marcas chinas más valiosas. Por tercer año consecutivo, vivo fue seleccionada como una de las 100 mejores marcas de China según Kantar BrandZ, ocupó el puesto 33 y recibió el reconocimiento «Kantar BrandZ Estrella Inspiradora de la Innovación – Avance de la Industria».

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En un entorno de mercado cada vez más homogeneizado, en el que las especificaciones se han convertido en un foco de competencia, vivo ha optado por no continuar compitiendo en la misma dirección. En su lugar, ha transformado la innovación en materia de imagen en su principal área de desarrollo, redefiniendo la lógica competitiva de la industria de los teléfonos inteligentes. Con su filosofía arraigada de «Tecnología Humanista» y sus capacidades líderes en materia de fotografía e imagen, vivo ha establecido una percepción de marca distintiva e irreemplazable en la mente de los consumidores, lo que constituye una razón clave para este reconocimiento.

Durante el último año, la competencia en materia de fotografía e imagen para teléfonos inteligentes ha pasado de la «competencia por píxeles» a las «soluciones basadas en escenas». Los consumidores ya no se centran únicamente en las especificaciones; buscan una experiencia creativa más profesional y de alta calidad. El vivo X300 Ultra refleja con precisión esta tendencia. Su teleobjetivo fijo dual no solo amplía los límites de la fotografía con teléfonos inteligentes, sino que también aborda eficazmente las dificultades reales de captura, como las que se presentan en conciertos o durante viajes. Al mismo tiempo, con capacidades de video mejoradas y un flujo de trabajo profesional, permite a los creadores de contenido trabajar con mayor ligereza.

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En torno a la expresión de marca «Empieza A Crear», vivo transmite no solo ventajas tecnológicas, sino también un estilo de vida basado en estar listo para partir y grabar en cualquier momento. Desde los avances funcionales hasta la creación de valor, vivo transforma la innovación en experiencias tangibles que los consumidores pueden percibir realmente, lo que le permite obtener un reconocimiento sostenido en el mercado.

A medida que evoluciona la lógica del marketing en la industria, la competencia entre marcas está pasando de «demostrar qué tan sólida es la tecnología» a «ayudar a los usuarios a alcanzar valor». vivo completó esta transformación desde una etapa temprana y se reposicionó: pasó de ser un expositor de tecnología a un registrador y amplificador de las historias de los usuarios.

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El evento de lanzamiento de la S60 es un claro ejemplo de este enfoque. A diferencia de los lanzamientos de productos tradicionales, se asemejó más a una conversación sobre la vida y las emociones, con énfasis en descubrir y documentar la belleza cotidiana. Mientras tanto, vivo continúa creando escenarios de vida enriquecedores mediante sus líneas de productos prémium, y convierte gradualmente «BluePrint Imaging» en un vínculo emocional entre la marca y los momentos valiosos de la vida de los consumidores. Esto amplía la relación con la marca, del uso del producto a todo el proceso mediante el cual los usuarios se expresan y registran sus vidas.

La globalización de vivo no es una simple replicación de la experiencia nacional. Bajo la propuesta de marca unificada de «Tecnología Humanista», lleva a cabo operaciones locales profundas. El debut de vivo X300 Ultra en el MWC 2026, con lanzamientos simultáneos en Europa y China, demuestra la capacidad de vivo para competir con marcas globales en el mercado prémium. En el extranjero, vivo continúa adoptando la filosofía de «Más Local, Más Global» y comunica la misma historia de marca sobre las «personas» de una manera que conecta más estrechamente con los consumidores locales.

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Las investigaciones a largo plazo de Kantar BrandZ demuestran que la clave del crecimiento del valor de marca radica en la innovación que verdaderamente resulta significativa para los consumidores. vivo siempre se ha guiado por las necesidades reales, convirtiendo la innovación tecnológica en experiencias de usuario valiosas y acumulando de manera constante valor de marca para impulsar continuamente su crecimiento.

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FUENTE vivo