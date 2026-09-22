OMS: Los menores de cinco años encabezan las tasas de mortalidad por el ébola en la RDC

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Nairobi, 22 sep (EFE).- Los niños menores de cinco años registran la tasa de letalidad más alta por el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), una epidemia que ha causado desde el pasado mayo casi 3.700 muertes y más de 7.600 contagios, alertó este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según informó la agencia de la ONU en un comunicado, aunque los adultos encabezan los contagios, la tasa de mortalidad entre los menores de cinco años supera el 60 %, frente al 40 % estimado en la población adulta.

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También señaló que el grueso de los fallecimientos infantiles ocurren fuera de los centros de tratamiento, donde no se les identifica como pacientes de ébola.

“Los niños pequeños tienen menores reservas fisiológicas y un sistema inmunitario que aún no está completamente desarrollado. Requieren atención constante y cuidados especiales. Necesitan experiencia, equipos y medicamentos específicos que a veces no están disponibles de inmediato”, explicó el responsable de la gestión de casos de ébola en la OMS, el doctor Daniel Youkee.

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Las directrices clínicas de la OMS recomiendan un seguimiento estrecho de la glucemia, una gestión cuidadosa de los líquidos y electrolitos, el tratamiento del choque y de las sospechas de infecciones bacterianas, así como una evaluación clínica continua durante toda la recuperación.

El pediatra Chaka Keita, de ALIMA -ONG socia en la respuesta contra el ébola que gestiona cinco centros de tratamiento en la provincia de Ituri, epicentro del brote-, subrayó que el estrés emocional asociado al aislamiento y al tratamiento también afecta de forma más grave a los niños.

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“Más allá del tratamiento médico, los niños necesitan presencia constante, apoyo emocional, pequeñas comidas frecuentes a lo largo del día y la presencia fundamental de un ser querido durante todo el proceso de tratamiento y recuperación”, indicó el pediatra.

Aunque los centros de tratamiento han adaptado sus instalaciones para facilitar el contacto familiar y la interacción sin equipos de protección, la OMS remarcó que existe escasez de material médico pediátrico y de personal de enfermería para supervisar a los niños pequeños.

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Según el último balance de las autoridades congoleñas, con datos actualizados al 19 de septiembre, la epidemia acumula 7.672 casos confirmados y 3.699 muertes desde que se declaró oficialmente el brote en el este de la RDC el pasado 15 de mayo.

Un total de 1.879 pacientes se han recuperado y 866 se encuentran hospitalizados o en aislamiento, mientras la tasa de letalidad del virus se sitúa en el 48,2 %.

La epidemia afecta a 63 zonas de salud de siete provincias (de las 26 que tiene la RDC): Ituri (este), Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Norte (este), Kivu del Sur (este) y Ubangi del Sur (noroeste).

Este brote -el segundo más mortífero y contagioso de la historia a nivel global- superó al ocurrido en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, aunque está lejos del más grave registrado hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016. EFE

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